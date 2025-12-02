只隔數公尺！陸女夜間開挖土機「驚險對視東北虎」：大氣都不敢喘

中國吉林一女子深夜在山區施工時，意外遭遇一隻東北虎。（翻攝自微博百姓關注）

中國吉林一名女子深夜在山區施工時，意外與一隻東北虎「對視」，拍攝者劉姓女子表示，11月30日晚上她在吉林延邊汪清縣、東北虎豹國家公園操作挖土機施工，沒想到突然遇到一隻成年東北虎雙方距離僅數公尺，讓她緊張到「大氣都不敢喘」。

劉女拍攝的影片中可見，夜空飄著雪，一隻東北虎從黑暗中緩步現身，挖土機的燈光打在牠身上。老虎先跳進施工挖出的深溝，又慢慢靠近挖土機，繞著機身走了一圈，甚至還正面望向鏡頭，最後轉身回到山林之中。

廣告 廣告

她事後回憶，當時完全不敢動彈，心跳幾乎要衝出胸口，「老虎邁著大佬的步伐掃了我一眼，大概是覺得我不夠塞牙縫，甩甩尾巴轉身進山了。」

據了解，發現老虎的位置位於吉林蘭家大峽谷國家森林公園附近，工作人員表示，民眾拍攝到東北虎的地方不在蘭家大峽谷管轄區內，屬於延邊朝鮮族自治汪清縣的復興鎮，但兩地都在東北虎豹國家公園區域內，因此出現東北虎屬於正常現象。

更多鏡週刊報導

普發1萬「遭盜領」急報警！竟是前妻領走 夫不願提告卻晚了

高國豪道歉了！ 曝「3兄弟互毆」真相：不是故意挑釁

真英雄無誤！下班救護員衝破烈焰 徒手抱出7歲女童一幕感動無數人