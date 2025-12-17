只需手機嗶一下取包裹！超商雙雄推「數位憑證皮夾」 忘帶證件也能領

7-ELEVEN將於12月24日起，在全台逾7,200家門市啟用『數位憑證皮夾』取件服務。（示意圖／報系資料照）

對許多網購族而言，「忘帶證件」可能是領包裹時最常見的窘境。為提升便利性並強化數位生活服務，7-ELEVEN與全家便利商店宣布正式響應數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，即日起透過手機APP即可完成包裹取貨流程，不再需要攜帶身分證件，手機嗶一下就能輕鬆領貨。

7-ELEVEN宣布將自12月24日起，正式把「數位憑證皮夾」擴大至全台超過7,200家門市。消費者只需先於手機下載並開啟「數位憑證皮夾」APP，完成憑證綁定後，出示專屬QR Code給門市人員掃描，即可完成身分驗證並領取包裹，無需再另出示紙本證件。

廣告 廣告

除了政府的數位憑證APP，7-ELEVEN既有的OPENPOINT APP也提供「零元認證條碼」功能。用戶可進入APP首頁服務→寄取包裹→我的包裹→取件查詢→匯入包裹資訊→確認電話與會員帳號一致後，即可取得認證條碼完成取件。這項功能不僅支援多種包裹類型，還可同時查詢「待出貨」與「已取件」明細，方便掌握包裹動態。

全家APP支援多平台包裹查詢、預約自取與多件合併快取，取件更省時。（示意圖／報系資料照）

全家便利商店亦同步升級服務，全面導入數位憑證系統。即日起，民眾前往全台4,400家全家門市取件時，對於已付費完成的零元包裹，也能透過「數位憑證皮夾」APP生成QR Code，由店員刷碼後確認姓名與電話末三碼，即可完成領取程序。

此外，全家APP原有的「包裹快取條碼」、「包裹預約自取」、「多件包裹合併快取」等功能亦全面整合升級。最新版本更支援跨平台物流動態查詢，涵蓋超過150個網購平台，讓消費者可在APP中一站式掌握所有包裹動向。

取件流程簡化，不僅節省時間，也讓取件過程更流暢與安全。兩大超商業者均表示，未來將持續推動更多數位應用場景，結合通路優勢，打造便利、高效率的智慧生活服務平台。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散

夏于喬宣布懷孕！ 曬「最佳準媽咪」獎盃：在年末得到最大獎

神秘返台1／周子瑜低調返台工作照曝光 母女一同現身行程保密到家