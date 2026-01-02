只需4種材料好簡單！英式奶油酥餅

英式奶油酥餅_無蛋配方/免用模

免用模，只需1只塑膠袋和1根牙籤，就能輕易塑形。不需雞蛋，只需4種材料，操作更容易。口味激似市面上蘇格蘭紋皇家奶油酥餅唷♪★

食材

無鹽奶油, 120g

糖粉, 40g

低筋麵粉, 120g

玉米粉, 80g

料理步驟





步驟 1：備好所有材料，並預先秤好各材料所需份量。





步驟 2：先混合所有粉類(低筋麵粉+玉米粉)，並用篩網「過篩」，備用。





步驟 3：無鹽奶油 先於室溫下放軟至手指頭可按壓出指紋的程度，再用「打蛋器」將奶油打散至乳霜狀。



步驟 4：再加糖粉，以同一個方向攪打至泛白，拿起打蛋器尾端時會呈現角狀。





步驟 5：接著，將已過篩的粉類「分2次」加入，以「刮刀和鋼盆底部」相互按壓方式，慢慢地混合成無粉粒糰狀。(勿過度攪拌，避免麵粉產生筋性而影響餅乾口感)





步驟 6：因為沒加雞蛋，最後的無粉粒糰狀呈現模樣(如圖)。





步驟 7：將麵糰放進一只塑膠袋中。





步驟 8：為了節省 調整餅乾尺寸的時間，所以在「擀麵糰之前」，我先用膠帶將塑膠袋尺寸固定好。(長20cm/寬12cm)





步驟 9：接著，就用擀麵棍將麵糰擀平(麵糰厚度固定1cm)，再放進「冷藏室」冷藏30~60分鐘定型。





步驟 10：取出已定型的麵糰，用刀將麵糰切成長條狀(長6cm/寬2cm/厚1cm)，共可切20塊。如麵糰不好切割，可稍微回溫後再切。(切的時候，刀子要垂直用力往下切~注意安全喔)





步驟 11：接著，用「牙籤」在麵糰表面上戳洞。完成後，即間隔擺入鋪有烘焙紙的烤盤中。(戳洞過程，烤箱可先進行預熱10分鐘)(戳洞不要像我這麼密集，烤出來的酥餅才不會有太多細小裂縫)





步驟 12：烤盤置於烤箱中層，(上火)(下火)各170度，烤約22-25分鐘(中間需調頭一次，讓餅乾上色平均)。最後，置於網架上冷卻~完成囉！

小撇步

1. 可改用餅乾模型來壓模，但麵糰厚度需調整成0.5公分厚。

2. 因沒有添加雞蛋，餅乾會特別酥脆易碎。

3. 無鹽奶油需「室溫下放軟」再操作。

4. 烤箱需先「預熱10分鐘」再烘烤。

5. 各烤箱機型不同，烤溫約「正負10度」調整。

