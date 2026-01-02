只靠正職薪水怎麼活？Z世代的多重收入思維 用斜槓打造自由人生！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

Z世代不再滿足於單一薪水，而是透過多重收入打造自己的生活節奏。副業、接案、創作與數位商機不只是賺錢工具，更是一種掌握生活、探索自由與自我實現的方式。

Z 世代追求的不是一份穩定的工作，而是創造多條活路。

「靠一份工作撐起人生」這件事，對許多的Z世代來說，已經不再可行。 從打工、接案、經營社群、網拍、個人品牌到販售數位產品，我們不只學會了分散風險，也學會了讓收入更靈活。我們絕非是偷懶、想開小差，或是不專注在正職工作上，而是希望在不穩定的社會與經濟環境中，找到更可持續的生存方式。

不想被一份工作「套牢」 Ｚ世代顛覆穩定的意義

以下分享我的5個觀察。

觀察1：單一收入恐慌

根據接案平台Fiverr於2024年所做的調查，67%的Z世代認為擁有多條收入來源（income streams）對財務安全至關重要，56%預期傳統全職工作將逐漸過時，更有38%的受訪者正在從事自由職業或計畫從事自由職業。

這股「單一收入恐慌」（single-paycheck panic）的現象，說明 Z 世代對「風險」的理解已經不同：我們不再害怕無法在某一職涯路線專精，反而擔心只靠一份薪水太危險，因此多線進行、嘗試各種工作路線，已然成為我們的新常態。

觀察2：Z 世代的斜槓日常

在台灣，這樣的轉變同樣明顯。1111 人力銀行2025年的調查指出，近5成新鮮人（47.8%）傾向以兼職或接案取代正職工作，主要原因是：工作時間彈性（54.5%）、尚在尋找未來方向（41.8%）、不想當社畜（40%）、兼職時薪高（32.7%）等。

這代表對許多年輕人而言，工作不再只是「收入來源」，而是一種生活的方式，也就是：「我想賺錢，但我也想活得有彈性」。在年輕世代的家庭經濟背景都不像過往世代貧困的情況下，這句話，幾乎成為 Z 世代的共識。

觀察3：平台經濟助長斜槓

根據英國Visa 2024年的報告，45%的Z世代已經擁有副業，其中37%同時經營兩條以上的收入來源，平均年收入更成長22%。

網路平台的普及，讓我們能以低門檻參與市場：有人接案設計，有人開課、經營品牌、販售數位商品。實際上，Z 世代不只是「兼職」，而是在打造屬於自己的商業模式。根據報告，永續性和傳承是 Z 世代的長期願景；超過3分之1（35%）的人渴望最終辭去主要工作，全心投入副業，另有5分之2（39%）的人希望他們的副業能夠在家庭中延續幾代。

這顯示我們不只追求「錢」，更追求「長期自主權」。

觀察4：副業也是一種身分

澳洲墨爾本大學與迪肯大學的研究顯示，約15%的18～34歲年輕人擁有副業，平均每週投入11小時。 其中，42.9%的人透過網路販售商品（如二手衣、手作飾品），其次是個人服務（16.8%）、內容創作（16.5%）、勞務服務（12.4%）與創意設計（11.3%）。

研究者發現，年輕人從事副業的動機，不只是為了賺更多，而是追求自由與掌控感。對我們來說，副業不僅是收入補充，更是自我實現的途徑。

觀察5：多重收入＝自由感

對爸媽那一代來說，穩定＝安全；對我們這一代來說，穩定＝彈性。

我們不再相信單一工作能撐起整個人生，而是學會打造屬於自己的「收入拼圖」。雖然現今的經濟環境對年輕族群充滿挑戰，但透過打造多重收入，我們仍能重新找回人生的主導權。副業絕對不是焦慮的產物，反而是通往自由的象徵。它讓我們能選擇自己的節奏，定義自己的價值，並在變動的世界裡，活出更完整的自己！

