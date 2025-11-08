只靠頭髮遮點！五月天石頭辣妻大尺度照流出 雪白肌膚全被看光
娛樂中心／綜合報導
五月天石頭與老婆狗狗（路渟瀛）結婚多年，兩人之間感情好到令人稱羨，然而狗狗不時就會在社群中分享日常生活，昨（7日）釋出一張露出深溝，僅用頭髮遮點的火辣美照，讓許多網友看得目不轉睛。
擁有火辣身材的狗狗昨（7日）曬出美照，只見她放下一頭長髮，在鏡頭前露出甜美的微笑，而她也透過文字抒發心情，同時提到能夠成功留了長髮一切都要歸功於好友的巧手，直呼：「原來幸福感比想像中還容易」，似乎對於現在的樣貌感到滿意。
最引人注意的是，狗狗只靠頭髮遮住重要部位，大方秀事業線以及雪白肌膚，也讓網友稱讚「美翻」、「長髮是另一種美的樣貌」，還有網友表示期待狗狗未來的肚皮舞表演。
