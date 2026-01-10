只須服役4個月！抽中虎威部隊拒報到 桃園役男還躲起來被通緝

記者楊忠翰／桃園報導

桃園市1名22歲黃姓役男，先前收到徵集令後，未依規定時間前往成功嶺虎威部隊報到，遭桃園市政府函送桃園地檢署偵辦，黃男依舊屢傳未到，直到檢方發布通緝才到案，檢方認定他試圖規避兵役，遂依違反妨害兵役治罪條例起訴黃男。

檢方調查，黃男是2003年出生的役男，根據最新的兵役法規定，黃男應服4個月的軍事訓練役，結訓後即可退伍；2024年3月13日，桃園市政府寄送徵集令，通知他參加陸軍常備兵役軍事訓練，並於4月16日前往台中市成功嶺陸軍步兵第302旅營區報到。

同年3月18日，黃男母親簽收郵件後，隨即將徵集令交給黃男，但他卻未在指定期限內完成報到程序，亦未提出任何正當理由，逾期已達5日以上，明顯違反兵役規定。

檢方認為，黃男意圖規避常備兵徵集，而且已達無故逾期5日的構成要件，遂依妨害兵役治罪條例將黃男起訴。

