只領基本工資！ 長輩紅包「要8千～1萬」 他嘆壓力大：根本存不到錢





農曆年將至，紅包該包多少成熱議話題。有網友坦言，自己剛出社會只領最低工資，每月還要貼補家用，聽說給長輩的紅包動輒8千至1萬壓力很大，包少又怕長輩不開心，很苦惱。

該名網友在論壇Dcard上以「過年包紅包到底要包多少」為題發文，表示自己才出社會工作約半年，目前只領到最低基本薪資，每個月還要拿出約三分之一的薪水貼補家用，手頭並不寬裕。想到過年要包紅包給長輩就感到苦惱，坦言自己是無法包到網路上常聽說的八千或一萬元，擔心包得太少長輩會不開心，但想包多又覺得自己的經濟能力負荷不了，嘆「感覺這樣下去根本存不到錢」。

原PO坦言自己剛開始工作薪水不高，每月還要貼補家用，無力包大包的紅包給長輩，但又怕包太少長輩不開心，感到十分為難。

此話題吸引網友熱議，較多人建議的數字落在「3600至6000元」：「我剛出社會包2000～3600元，給你參考」、「3600~6000元，量力而為」、「我一律都是一個人3600元，沒有變過」、「包6600不錯啊，不會太少又吉祥」、「我也是剛工作快滿半年，這次有想到長輩一律先2000，小朋友200」、「我是包6600」、「6600，心意才是最重要的」。

不少人勸原PO「量力而為」，也提醒基於給長輩紅包有「一年比一年多」的習俗，一開始不用包太多。

另外，還有網友提醒，通常包給長輩的紅包因為講究「增福添壽」的好彩頭，傳統習俗上需要「一年比一年多」，因此建議剛出社會的人一開始不要包太多，避免日後要逐年增加壓力太大：「我工作第一年薪水31000，那時候一人包3600，現在工作第三年了，今年應該會一人8000，建議一開始不用包太多，畢竟還有工作那麼久，這樣級距很難調」。

（封面示意圖／取自Pexels）

