只領最低薪資！妹子急問「過年紅包包多少？」一票人建議這數字

許多人出社會後可能會準備紅包送給爸媽。一位女子近日表示，自己應屆畢業、剛工作半年，薪水只有最低薪資29500元，正好春節即將來臨，讓她忍不住好奇，「過年包紅包到底要包多少？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛建議她衡量自己能力範圍即可。

原PO在Dcard發文表示，自己剛剛畢業、工作半年，薪水只有最低薪資，雖然吃住都在家裡，藉此省下不少生活費，但每個月也會上繳1／3貼補家用，因此最近準備過年紅包時相當猶豫，如果包太少擔心長輩不開心，但如果包太多自己又負荷不了、存不了錢，因此決定上網求助，「過年包紅包到底要包多少？」

對此，許多網友紛紛回應，「只有我包600嗎…」、「我都只包1600欸哈哈」、「我打算阿嬤1200，老爸600或1200」；其中較多人推薦一人3600元，「我如果是妳，一人就6000，兩人就3600，另外就算存不到錢，說真的也不是紅包包多少的問題」、「我剛出社會包2000～3600，讓妳參考」、「我一律都是3600一個人，沒有變過」。

不少人則建議，原PO最好衡量自己的經濟狀況再發紅包，「包自己能力範圍內就好，如果長輩多嘴，就說孝親費不要給的話，那過年紅包可以多包一點」、「建議一開始不用包太多，畢竟還有工作那麼久，這樣級距很難調」、「看你家，我自己是以前收多少，包多少回去」、「量力而為」。

