只願處理部分預算？綠委嘆：全台陪在野黨犧牲

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委陳培瑜今(1/11)表示，在野黨不審總預算，預計放行少數預算，這是話術，也是在欺騙國人，一個家若只付房租或是房貸，卻不付水電瓦斯、小孩學費，其他全拖著，一樣會亂，要監督就逐項審，但別用「放行少數」包裝「整本卡死」，讓全台灣陪在野黨一起犧牲。

民進黨立委陳培瑜，資料照，吳家豪攝

今年度中央政府總預算遲遲未審，還在立院卡關，國民黨立院黨團傳出打算只先處理TPASS、生育補助等部分新興計畫預算，總統賴清德日前受訪時也回應，此舉是為德不卒。

陳培瑜稍早在臉書發文指出，在野黨預計放行少數預算，這是欺騙國人的話術，為此也舉出生活例子給大家參考：

1.車子壞了，你說「我有修輪胎喔」，但引擎跟煞車還是不願意花錢修，結果車子當然沒辦法不能上路。

2.一個家只付房租或是房貸，卻不付水電、不付瓦斯、不付小孩學費，就只挑幾筆「好看的」先付，其他全拖著，家一樣會亂。

3.急診病人需要完整治療，醫生就只讓他量血壓，卻不做抽血檢查、也不開藥，然後說「我已經先處理囉！」

4.老師說要交完整作業，有人卻只交第一頁、其他頁打死不交，還要求老師給出及格的分數。

5.蓋房子只讓工人打地基，水電管線、結構材料都不可以進場操作，工程照樣停工，房子一樣蓋不起來。

6.手機更新只下載10%，剩下90%就不管啦，然後說「我有更新啊」，結果就是手機裡的APP還是卡住不能用。

7.去辦護照先抽號碼，但窗口不開、系統不跑，這樣還叫做辦護照嗎？拿得到護照嗎？

8.消防推動說要顧安全，卻只能買水帶、不能買防護衣跟通訊設備，看起來有做事，實際上救不了人，會害到需要救援的人。

陳培瑜說，總預算是整套系統，不是挑幾項先放行就能自稱負責。要監督，自己支持逐項審、逐條講清楚；但別用「放行少數」包裝「整本卡死」。

陳培瑜表示，做半套不是監督，是逼得全民一起買單，讓全台灣人陪在野黨犧牲，就像家庭不能只付房租不付水電；國家也不能只放行幾項就讓整體停擺，他最後也喊話：「拜託，別拿人民生活當籌碼。」

