只278陸配尚未補繳喪失大陸戶籍證明 陸委會：失聯不會註銷台灣身分

【記者 張達威／台北 報導】大陸委員會今（29）日澄清，統計至本（114）年12月26日止，在通知補繳的陸配12,146人中，僅278位陸配因失聯以致尚未繳交註銷大陸戶籍證明。政府已多次公開聲明，註銷台灣身分是大事，沒有找到人之前，政府不會註銷他們的台灣身分。

針對中國時報今日報導及統計數字明顯錯誤，陸委會表示，報導前並未向該會查證，使用臆測推論危言聳聽報導，誤導民眾及社會，可能造成社會對立及誤解，這樣不是負責任媒體應有的態度。

陸委會指出，除對相關報導表達遺憾外，也籲請當事人若見到有關報導，請儘速與主管機關移民署聯繫，如在辦理繳交註銷大陸戶籍證明遇到任何困難，政府一定會給予最即時且必要的協助。

據中時報導指出，陸委會要求已取得台灣身分的陸配及其子女，須於12月底前補繳失去大陸戶籍的「除籍證明」，然而據了解，目前仍有近千名陸配尚未繳交相關證明文件，這些人將在明（115）年元旦、也就是3天後面臨被撤銷在台定居證及戶籍登記的命運，在野立委憂心陸配恐淪為政治人球。（照片資料照）