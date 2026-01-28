叫台灣101還是台北101？陳水扁發話：我們都要跟賈永婕學習

霍諾德（左）挑戰攀登台北101成功，董事長賈永婕親自恭喜他。（資料照片） 圖：翻攝自賈永婕IG

[Newtalk新聞] 被譽為「地表最狂攀岩者」的美國高手霍諾德（Alex Honnold）完成無繩索攀爬到「台北101」大樓頂端，未料行政院長卓榮泰在臉書發文稱呼「台灣101」，而遭在野黨支持者出征，台北市長蔣萬安也反譏，「我是台灣市的市長嗎？」任內推動台北101的前總統陳水扁今（28）天發話了！

陳水扁發文指出，不論是台北101或台灣101，說的都是在他任內不分中央地方共同催生的一棟大樓，卓榮泰又沒有要改名，哪裡說錯？而台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」（TECRO ），蔣市長也不會戲稱自己是「台北國的總統」吧？陳水扁最後感嘆，看來我們都要跟台北101賈董事長學習不是嗎？

他說，其實「台北101」也好，「台灣101」也罷，都是阿扁市長任內，台北市政府與中央政府、台北市議會，不分中央地方，沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓。他舉例，台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」，蔣市長也不會戲稱自己是「台北國的總統」吧？台北市長再有三頭六臂，沒有中央政府的大力支持，沒有前交通部長蔡兆陽「跑道不改，航道改」的政策配合，哪來超高建築「台北101」？

陳水扁也提到，自己曾在《台北101的前世今生》《2025.1.8鏡週刊刊出）一文提到，最懂行銷也最具危機處理能力的賈永婕董事長，2024.12.23在立法院答覆郭國文委員建議改名的質詢，事後於臉書表示，她認同101是台灣國家的重要資產，不只是台北市的101，是Taiwan全民的101；但她在質詢台上針對這樣突襲的政治議題「很錯愕」，脫口而出、辭不達意表示認同名稱Taiwan 101。

事實上，台北101、Taipei 101這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶，世界知名的IP，相信沒有更名的必要，請原諒賈董上質詢台時，也會腦袋打結，陪講幹話的，堅定支持台北101、榮耀台灣！

