叫哇第一名！新竹巨城週年慶12天32億元輕鬆達標

新竹巨城週年慶圓滿結束，12天32億元順利達標。（圖：巨城提供）

竹科多金無法擋！新竹巨城購物中心週年慶8日劃下句點，12天的週年慶業者訂出目標是32億元，結果新竹人超捧場，32億元輕鬆達標，比去年同期業績成長6%，來客數也大幅提升，汽機車進場總量突破20萬輛次。巨城樂觀預估，今年的年營業額可望上看180億元，當然一切都拜竹科今年維持榮景所賜。

新竹人年底的全民活動巨城週年慶，今年再創業績新高。（圖：巨城提供）

新竹人再次展現「鈔」能力！巨城購物中心週年慶展現強大吸客力，12天下來業績超越預期目標32億元（含遠東SOGO百貨新竹店），相較去年同期成長6%，來客數大幅提升，汽機車進場總量突破20萬輛次。

廣告 廣告

巨城表示，業績成長關鍵在於持續引進桃竹苗及全台獨家品牌，並在11月底前完成超過1300坪改裝工程，以及推出許多獨家限量商品，掀起搶購熱潮。除全台精選貨量匯聚於此，透過精準的客層分析推出回饋吸引大量主顧客前來，激發消費潛力並提升購物滿意度。另外，「12天12樣來店禮」策略奏效成為最強助攻；並串聯154萬粉絲會員與線上線下活動，帶動人氣與買氣，各大專櫃也迎來亮眼業績。

巨城指出，受惠尾牙抽獎、年底換屋潮提升3C家電業績持續發酵，不僅雙位數成長，廣受竹科工程師青睞的智慧型手錶，以及追求新奇體驗顧客喜愛的無人機、運動相機，整檔期售出上千組，便利的智能家電也同樣吸引大量消費者搶購。另外，隨著氣溫逐步轉涼，加上年底出遊潮與跨年、保暖機能服飾需求明顯提升，服飾部類持續成長；美妝保養深受消費者喜愛，小資族喜愛的韓系保養、高階髮品帶動整體買氣，整體成長12.5%；另一方面搭上療癒經濟、電影檔期及IP熱潮，玩具業績成長10%。

業者分析，新竹是全台消費能力最強地區，主要還是竹科人收入高也敢花錢，業者樂觀預估，巨城全年度業績可望再創新高上看180億。（彭清仁報導）