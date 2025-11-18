「叫員工X館嫂」重掀3公分傳說 館長瘋狂澄清：真的沒有陽痿

館長遭員工爆料，無奈澄清「3公分傳說」。（翻攝自館長YT）

網紅「館長」陳之漢遭前員工李慶元與小偉爆料，指控他多次要求小偉傳生殖器照片、分享性愛影像，甚至施壓員工要求與妻子「館嫂」發生性行為。館長雖然否認一切指控，但「3公分傳說」再度被熱議，逼得他今天（18日）開直播回應：「謝謝大家的關心啦！但我真的沒有陽痿！這兩天看到好多這種討論，我終於能親口講，我沒有陽痿。」並強調自己真的不是3公分。

館長的「3公分傳說」最早源自在直播裡經常和粉絲開玩笑，嗆聲「你就3公分啦，連你全家都3公分」，結果被粉絲反諷是「3公分戰士」，久而久之變成話題；網紅陳沂曾經詢問館長，覺得他穿單車褲時「褲襠平坦」，懷疑他是「小型號」，館長則回應：「就正常啦，也不能誇大其詞，我極限就到那，台灣人人種平均數問題。」強調自己的尺寸有超過平均。

廣告 廣告

館長今天開直播，看到網友評論不在乎館長私密處尺寸，只在乎他做人做事，讓他有些無奈回覆，這幾天看到不少這類評語：「我真的沒有陽痿啊！我終於可以講我自己，我沒有陽痿啊！」還提到自己的尺寸不是太小，強調「真的不是」3公分，最後又重申「我沒有陽痿，不過這3天心情差，可能有」。

館長積極澄清謠言，究竟是此地無銀三百兩，還是確有其事，只有本人和館嫂才知道。





更多《鏡新聞》報導

館長被「窩裡反」性騷、收紅錢黑料連爆 直播3天賺27萬抖內

館長「逼員工睡大嫂」涉職性騷擾 新北勞工局：積極聯繫當事人

館長中國幫賴清德「尋根」被抓包P圖 挨批舔共還蹭總統聲量