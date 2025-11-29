叫外送填「備註」遭轉單 作家被嗆喊：感受差

一名知名作家叫外送、填備註，外送員為什麼卻嗆聲，傳訊息告訴他，對「備註內容」感受很差，要求轉單。（示意圖／東森新聞）





吃美食不想出門，許多人會花錢麻煩外送員。一名知名作家叫外送、填備註，外送員為什麼卻嗆聲，傳訊息告訴他，對「備註內容」感受很差，要求轉單。對此，有外送員認為，這純屬他個人行為。

知名作家發文分享說自己只是留個備註，沒想到外送員卻傳訊息，說感受很差，而類似狀況還不是第一次，過去曾備註「放在二樓門口即可」，然而這兩個字「即可」，卻讓外送員說不舒服。

民眾：「那應該就是，外送員職業倦怠吧，備註本來就是給消費者，填他自己的需求，但我覺得（另外買購物袋），這種是額外的東西，我覺得消費者不太能要求。」

多半民眾認為備註欄就是有需要才會填，但填了就會讓外送員氣噗噗嗎，據了解多半民眾會備註的內容，不是寫可以直接放門口、放大廳，不然就是不要按門鈴，怕會吵到家人室友鄰居，但這些都不是外送員地雷。

外送員：「如果他備註要上樓啊，我就不要上樓（轉單）啊。」

送到目的地還得拿上樓，這讓部分外送員寧願等其他單轉單，也不想送，事實上過去就有人整理外送員十大地雷，包括點餐不買袋子、要餐具不打勾卻填在備註，或是到了門口才要下樓等，然而作家也在文中補充回應，說外送員能看到備註表示已經取餐，怎麼還能轉單，懷疑兩次外送都是同一人。

外送員：「平台在顯示的時候，是只有前段而已，啊後段看不到，所以要接了之後，才看得到後段。」

嗆感受很差，顧客有需求填備註，沒想到卻被轉單，同行私下透露這是個人問題，網友甚至歪樓的說，說棄單和戀愛一樣，不需要理由。

