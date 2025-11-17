叫外食小心！食藥署稽查外送平台餐飲「4家不合格」人从众、六扇門上榜

記者簡浩正／台北報導

地方衛生局稽查「美食外送平台合作之餐飲業者」。（圖／食藥署提供）

衛福部食藥署今（17）日公布「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案」結果，針對與美食外送平台合作的餐飲業者，基隆的「人从众厚切牛排」1件紅茶腸桿菌科超標；基隆的「川崎拉麵」豬肉原料原產地標示不符規定；台南「早安美芝城（西門概念店）」產品責任保險不符規定、台東「六扇門時尚湯鍋」基因改造資訊標示不符規定，已開罰。

114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案執行結果。（圖／食藥署提供）

因應國人飲食型態轉變及餐飲運輸服務業興起，國人使用網路美食外送平台APP訂餐日益頻繁，為保障消費者權益，食藥署已於108年9月19日訂定「網路美食外送平台業者自主衛生管理指引」，亦於114年6月4日公告修正食品良好衛生規範(GHP)準則，增訂外送平台業者之衛生管理規定，業者應遵循食品安全衛生管理法相關法令。

為督促平台業者、合作之餐飲業者、外送服務員落實品質及衛生管理，食藥署於114年7月1日至9月30日會同地方政府衛生局執行「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案」。本次專案分別針對「美食外送平台業者」、「美食外送平台合作之餐飲業者」、「雲端廚房業者」、「美食外送平台外送服務員」進行查核。在美食外送平台業者部分，共稽查6家，於食品業者登錄、定型化契約及消費者申訴處理流程等查核項目均符合規定。

另針對美食外送平台合作之餐飲業者及雲端廚房業者，共計稽查343家，查核食品良好衛生規範(GHP)準則，初查主要缺失有從業人員個人物品未專區存放、食品從業人員未依規定體檢、作業場所不潔等，經所轄衛生局限期改正後，皆複查合格。查核相關菜單及食品標示，查獲2家業者標示不符規定，另查獲1家業者未投保產品責任保險，由所轄衛生局依法裁處共計新台幣9萬元。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，違規業者包括基隆市「人从众厚切牛排」的1件紅茶，初抽檢出腸桿菌科350CFU/mL，複抽驗檢出腸桿菌科850CFU/mL（限量標準為10CFU/mL），衛生標準抽驗不合格，依違反食品安全衛生管理法，裁處新台幣3萬元。



另基隆市「川崎拉麵」的豬肉原料原產地標示不符規定，原產地來自巴拉圭，業者卻標示加拿大， 依違反食安法裁處2萬元；台南「早安美芝城（西門概念店）則是未依規定投保產品責任險，裁處3萬元。而台東「六扇門時尚湯鍋」把店內使用的玉米筍標示為「基改食品」，但玉米筍並沒有基改品種，依違反食安法規定裁處4萬元。

食藥署表示，食品業者倘標示不實，涉違反食安法第28條第1項規定，可依同法第45條第1項處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；如屬「食品業者投保產品責任保險」公告應投保之食品業者，倘經查獲未投保產品責任保險，則可依食安法第13條暨第47條第5款處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。中央及地方衛生機關將持續執行衛生稽查，倘查獲違規事項，則依法處辦。

