叫天天不應！台中女受困電梯密室驚魂 「耳朵一物」成救命關鍵

〔記者許國楨／台中報導〕台中市39歲許姓女子，前天在龍井區剛買的新建住宅內，因電梯突發故障受困樓層間，當時她未帶手機，叫天天不應陷入極度恐懼中，所幸利用耳朵上配戴的無線藍牙耳機語音撥打110求救，警方與工程人員火速到場，約20分鐘後成功打開電梯門，將她平安救出，結束這場令人冷汗直流的「密室驚魂」。

事發當日上午，許女獨自前往龍井區一棟尚未正式入住的新屋打掃，搭乘電梯準備下樓時，電梯卻突然發出異聲後停止運作，卡在3、4樓之間動彈不得，更糟的是，手機隨手放在電梯外地板，身上沒有任何通訊設備，只能不斷拍打電梯門、大聲呼救，卻因整棟大樓多為空戶，始終無人回應。

廣告 廣告

隨著時間一分一秒流逝，狹小密閉空間讓許女情緒逐漸崩潰，當下「腦袋一片空白」幾乎陷入絕望之際，她突然驚覺耳朵上還戴著AirPods耳機，立刻嘗試透過語音助理連動手機撥打110，成功與外界取得聯繫。

轄區烏日分局龍井分駐所員警黃瓊云、劉螢融獲報，第一時間通知電梯工程師與鎖匠同步趕赴，工程師在1樓敲擊電梯門測試對話，隱約聽見許女微弱回應聲，判斷受困位置後，員警立即衝上4樓協助定位，在工程師排除故障後，順利打開電梯門，脫困許女臉色蒼白、語帶顫抖仍心有餘悸，事後查出，該電梯疑曾因斷電導致主機板異常，加上屋主尚未入住，未安排定期檢修，才釀成意外。

烏日分局長謝博賢呼籲民眾，若遇受困電梯，謹記「不要慌張、不可開門、不會窒息、快點求救」的「三不一快」自救訣竅，千萬不要貿然嘗試自行脫困而發生墜落或受傷情形，不幸受困可撥打110或112求救，耐心等待專業人員協助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國民法官審貪污案首例！新店戶政人員涉收賄1114萬洩密起訴

尋找中獎人！9-10月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

傳邱毅求助陸委會遭回絕「慢走不送」 梁文傑開口了

恐怖情人！菲籍男「分屍女友」內臟碎塊沖馬桶 判無期徒刑確定

