叫小偉X館嫂完整錄音曝！館長認妻拒行房 曾爆李進良幫作GG增大術

記者蔡維歆／台北報導

館長（圖／記者趙于瑩攝）

網紅館長陳之漢近日被元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長要求小偉傳生殖器照片給他，甚至曾叫「小偉去X老婆」，導致小偉受創求助身心科。如今網路流出完整未剪接錄音檔，館長認了與老婆沒性生活，解釋「叫小偉去X館嫂」為夫妻與大家開玩笑的情趣，強調絕對沒有逼小偉。而館長3月曾爆出去李進良的醫美診所做「陰莖增大術」，如今也再度被挖出討論。

李進良開設嘉仕美診所。（圖／翻攝臉書）

館長先前曾自招45歲看了那麼多早就「電子陽痿」：「超過40歲就出一張嘴，講個1天7次。」但長期有健身習慣的他表示自己雄風不減，提到夫妻性生活，他透露「不行也要說行，還要講都是7次起跳。」

如今館長卻遭元老級員工爆料曾叫「小偉去X老婆」，加上曾自嘲下面只有3公分聞名。其實今年3月館長就曾被《三立新聞網》獨家報導他去李進良診所作陰莖增大術，藉此助長雄風。當時記者求證館長經紀人，對方沒有回應，李進良則語帶保留表示：「你去問他，看他怎麼說囉。」如今館長爆出叫「小偉去X老婆」爭議，今記者再求證李進良，他則沒有做出回應。

