叫小瑋X館嫂！館長再爆祕找李進良做「GG增大術」 小禎反應洩真實性

館長3月爆出曾到整形醫師李進良的醫美診求助「陰莖增大術」一事再被翻出。（翻攝自館長YT）

昔日戰友撕破臉，成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與特助小瑋，開直播毀滅式爆料，稱手中握有「館長」陳之漢性愛影片外，館長還要求小瑋傳生殖器照片、叫小瑋去X老婆。針對爆料館長全盤否認，痛斥造謠、抹黑，如今館長3月爆出曾到整形醫師李進良的醫美診求助「陰莖增大術」一事再被翻出。

針對相關爆料，館長陳之漢全面否認，澄清自己並無「陽痿」，但認了與老婆沒性生活，解釋當時與老婆沒性生活，但絕對沒有逼小瑋，強調「我沒有叫小瑋X我老婆，那時是在跟我老婆開玩笑的情趣。」

如今館長尺寸、房事備受討論，據《三立新聞網》報導，今年3月曾傳出館長疑因下體因素跑去找醫師李進良，盼能透過陰莖增大術重振雄風，當時李進良受訪被問及此事，僅神秘低調回應「你去問他，看他怎麼說。」

李進良前妻小禎近日受訪時，被問到相關事情時，坦言完全不知道李進良跟館長的事，自己也沒有關注新聞。

