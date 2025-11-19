叫小瑋X館嫂！館長遭爆給李進良做「GG增大術」 小禎超真實反應曝光

記者蔡維歆／台北報導

小禎出席代言受訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

網紅館長陳之漢近日被元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小瑋毀滅式爆料，稱館長曾叫「小瑋去X老婆」。今網路更流出完整未剪接錄音檔，館長認了與老婆沒性生活，而館長3月曾爆出去李進良的醫美診所做「陰莖增大術」，如今也再度被挖出討論。對此小禎今天出席Ｗ.SHOW代言活動也回應了。

館長爭議不斷。（圖／記者趙于瑩攝）

小禎說完全不知道李進良跟館長的事，自己也沒有關注新聞。對週刊先前爆出他跟李進良為了女兒教育意見不合，小禎也澄清媒體都在編劇，「我看到新聞想說這是我們一家人嗎？我跟Emma、阿良三個人有群組，有事情都會在上面公開討論。」

李進良開設嘉仕美診所。（圖／翻攝臉書）

提到好友小馬之前被親哥控訴吸金、養小鬼，爆發家醜，小禎也說小馬跟老婆夫妻倆跟大家關係都很好，「而且馬哥是很虔誠基督徒，看到誰都會傳福音，怎可能養小鬼？他們也是我看過最努力的夫妻，都要進公司開會跟帶小孩，真的每天都很忙。」

