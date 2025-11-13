叫我第一名！勵志中學口琴合奏團隊摘下高中職組冠軍

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】20名毫無音樂基礎的矯正少女，今（13）日在114學年度學生音樂比賽中，以自選曲《Symphony No.40(1st.Mov)》勇奪口琴合奏高中職組第一名，舞台上，她們的淚水與笑容交織出最動人的旋律。

勵志中學口琴隊今奪全國學生音樂比賽，以《Symphony No.40》勇奪口琴合奏高中職組冠軍。（勵志中學提供）

「我一定可以！」這句話，是勵志中學口琴合奏團隊20位少女每日練習的座右銘。從初入校時的羞澀與不安，到今天站上全國學生音樂比賽舞台，她們以《Symphony No.40(1st.Mov)》的精湛演奏，贏得評審一致好評，也收穫滿場觀眾的熱烈掌聲。

這群女孩進入矯正學校前幾乎沒有音樂基礎，手握口琴時的笨拙曾讓她們一度氣餒。名師陳法澄老師耐心指導，每一次指尖的抖動、每一個音符的練習都不放過。從早晨第一堂課開始，到放學後的排練，她們在教室、走廊、甚至操場上反覆練習，手指磨出水泡、嘴唇因吹奏而微微紅腫，但沒有一個人放棄。

「每天練習時，我們都告訴自己，只要努力，夢想就會實現。」隊員小芳說。這份毅力讓她們跨越自我限制，從最初的音符錯亂，到今天演出時齊整有力的旋律，呈現出令人驚艷的專業感。

比賽現場，20把口琴齊奏時，旋律在禮堂迴盪，現場觀眾靜默聆聽，最後掌聲如雷。許多女孩忍不住感動落淚，低聲對自己說：「我終於突破自己，完成夢想了！」這不只是比賽的勝利，更是自我突破與重建自信的重要里程碑。

代理校長林岳賢表示，孩子們從初入校時的羞澀，到舞台上的自信，這段蛻變令人感動。「透過音樂，她們找回自我價值，也學會了堅持與努力的重要。這次成功，將成為她們青春記憶中最閃亮的一頁。」

勵志中學指出，口琴隊一直是校內學生羨慕與嚮往的團隊，歷年在縣內及全國比賽中均有佳績。這群少女的故事，也讓大家見證到：即使出身特殊環境，只要敢於挑戰、堅持努力，就能突破種種限制、實現夢想。校方將持續支持她們探索興趣、圓夢，陪伴孩子迎向充實而美好的人生。

20名少女從零開始學口琴，靠毅力與汗水在全國學生音樂比賽中奪冠，舞台上落下感動的淚水。