《叫我驅魔男神》基隆特映場 市府首度正式獎勵影視製作

基隆補助影視首作《叫我驅魔男神》特映登場。(圖片來源/基隆市政府)

台印合作的奇幻動作電影《叫我驅魔男神》基隆特映會，１月11日下午在基隆秀泰影城舉辦，因應這部電影是市府在114年度有史以來首次，正式啟動獎勵影視製作補助計畫，電影導演陳玫君及出品人徐順理都特別到場，向與會貴賓分享拍攝過程中，在基隆發生的趣事與故事，基隆市政府也邀請基隆各方代表，特別參加此次特映會。

基隆市長謝國樑表示，這部電影是基隆市政府有史以來首次辦理影視補助的電影劇情長片，基隆市在近三年對影視拍攝相當友善，也高度支持影視產業發展。市府除了一如既往提供便利的協拍服務，也在114年開始透過經費獎勵，提供更實質的政策支持，鼓勵更多優秀的影視作品走進基隆，邁向國際。除了《叫我驅魔男神》這部電影外，還有其他四部電影也已透過基隆市政府兩階段的審查通過後，從眾多作品中脫穎而出，預計今明年將先後在全國各電影院的大螢幕，透過電影拍攝鏡頭，展現基隆魅力。

他也指出，這部特殊題材電影，在112年時就開始在基隆多處重要地標取景拍攝，包括社寮福德宮、正濱漁港，以及國立臺灣海洋大學的夢想基地。透過這些場景，觀眾可以看到正濱漁港色彩繽紛的港灣建築與獨特海岸風貌，也能從社寮福德宮的畫面中，感受到台灣深厚且獨特的廟宇文化與民俗信仰，讓國內外觀眾更深入基隆在地民俗，融入台灣文化。

綜合發展處長陳瑋提及，去年與外部影視業專家審查眾多劇組提交的計畫，《叫我驅魔男神》可雀屏中選，獲得基隆市政府的獎勵補助，除了電影中有許多場景在基隆，也發現這部作品融合了台灣與印度在地宗教傳說與文化元素，結合了大量特效與動作場面，它透過歌舞、驅魔、友情與愛情，呈現出一部風格獨特，具有相當的想像力。

電影出品人徐順理現場致詞說，這部電影是她和一位來自印度 Bollywood 界十分資深的製作人 Gayathiri Guliani 聯手合作，我們把充滿活力文化的台灣與印度融入在一個有趣的故事。感謝文化部，文策院，台北影委會，基隆市政府，印度台北協會以及駐印度台北經濟文化中心等等相關單位，完成這部具有相當挑戰性的電影，劇組計畫今年在印度最大的院線 PVR Cinema 上映. 這將會是第一部Made-In-Taiwan 的電影進入印度市場。

處長陳瑋最後強調，透過電影畫面的敘說，讓電影不只是娛樂作品，更成為行銷基隆的重要媒介，將基隆的港都氛圍、歷史背景與文化特色，帶進國內外的影視市場，進一步提升基隆的文化價值與觀光吸引力。

