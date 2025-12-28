《叫我驅魔男神》寶萊塢歌舞驚豔全場 張懷秋想起大嘴巴

記者周毓洵／臺北報導

跨年檔喜劇電影《叫我驅魔男神》，昨（27）日晚上舉辦「驅魔趴」搶先試映會，首度曝光臺印合製的大型奇幻動作喜劇魅力。片中結合寶萊塢風格的豪華歌舞場面、無厘頭笑點與奇幻特效，讓觀眾看完頻頻直呼「好看」，其中張懷秋久違再進練舞室、回憶起「大嘴巴」時期的心情，更成為現場熱議亮點。

《叫我驅魔男神》是臺灣與印度首度聯手打造的奇幻動作喜劇，由林哲熹、雷嘉汭組成「嚕湯 CP」，攜手印度男神阿建巴吉瓦，以及張懷秋、游安順、江譚佳彥，還有特別演出的高捷等實力派卡司。故事講述賣透抽的魯蛇湯仔（林哲熹飾），靠直播賣法器膨風度日，意外遇上膽小怕鬼的印度驅魔第三代桑傑（阿建巴吉瓦飾），兩人踏上史上最荒謬的驅魔之路，準備對抗最終大魔王阿修羅，陪觀眾笑著迎接新年。

廣告 廣告

試映會以「驅魔趴」為主題，號召觀眾穿上各式驅魔造型入場，現場宛如中西合璧的驅魔大集合。粉絲們扮成道士、陰陽師、修女、神父，還有人帶著十字架、聖經應援，吳震亞更特別扮裝成「驅魔格鬥家」，氣氛熱鬧到不行。

片中最吸睛的寶萊塢大型歌舞場面，也讓不少觀眾看完意猶未盡。林哲熹被問到如何完成這些舞蹈時，笑說：「我一直希望可以成為男團，正在積極準備中！」自嘲第一次與印度寶萊塢團隊合作，跳舞確實是挑戰，還打趣表示，小時候一直夢想能和「大嘴巴」一起熱舞，「這次也算圓夢了！」

張懷秋則坦言，這次演出讓他久違回到練舞室，「以前大嘴巴常去練舞教室，再次走進去，聞到木地板的味道，真的有一種被安撫的感覺，好熟悉。」高捷也分享，為了拍攝歌舞場面上了不少舞蹈課，甚至一度跳到小腿拉傷，還不忘幽默安撫大家：「現在沒問題了啦！」

電影《叫我驅魔男神》演員齊聚在變裝派對特映活動與變裝觀眾合影。（光盛影業提供）

跨年無厘頭荒謬奇幻喜劇《叫我驅魔男神》辦驅魔趴！印度男神阿建（右二）再度來臺，帥氣合體林哲熹（左二）、張懷秋（左一）。（光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》寶萊塢歌舞場面驚豔台灣觀眾！張懷秋（中）久違再進練舞室，也想起大嘴巴回憶。（光盛影業提供）