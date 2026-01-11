《叫我驅魔男神》導演爆料：受疫情影響改在基隆搭景「偽印度」拍攝
〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣與印度合作的奇幻動作電影《叫我驅魔男神》基隆特映會，今天(11日)下午登場，《叫我驅魔男神》是基隆市政府首次啟動獎勵影視製作補助計畫。導演陳玫君分享說，電影原先是要在台灣與印度拍攝，最後因新冠疫情影響，所以多數都是在基隆取景、或是搭景偽裝在印度拍攝；眼尖的影迷不難發現，包括正濱漁港、彩色屋、國立台灣海洋大學夢想基地，都經由電影將基隆好山好水行銷國際。
基市府綜合發展處長陳瑋說，市府多年來對影視團體給予協助拍攝的支持，2025年首次啟動影視補助計畫，而《叫我驅魔男神》是市府首次補助對象，金額為新台幣150萬元，希望能拋磚引玉，吸引更多優秀劇組前來基隆取景拍片。
除了電影《叫我驅魔男神》外，還有其他4部電影，已透過基隆市政府兩階段的審查通過後，從眾多作品中脫穎而出，預計未來將透過電影的取景鏡頭，展現基隆山海迷人魅力。
陳玫君在特映會致詞表示，由於她嬸嬸是基隆人，三不五時回娘家，就帶出生在台北的她來基隆玩耍，她從小就很喜歡基隆，也喜歡海港城市，執導的首部電影「林北小舞」，當時到基隆場勘，但因停車問題改到其他縣市拍攝。
電影出品人徐順理說，她多次前往印度，發現在宗教信仰上，多數印度人與台灣人一樣，無論大小事，都會前往廟宇拜拜問事和收驚；她想把台灣的道教文化及印度的宗教文化融合在電影中，而這部電影的主題曲「恁阿公勒」在正濱漁港拍攝，歌詞中有台語及印度語，搭配寶萊塢舞蹈呈現。《叫我驅魔男神》今年將在印度上映，這將會是首部Made-In-Taiwan的電影，進入印度市場。
