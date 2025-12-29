《叫我驅魔男神》變祈福派對 印度男神來台遇強震「走樓梯逃生」

台灣、印度首度合作，跨年檔最鬧電影《叫我驅魔男神》今(29)晚在台北松仁威秀首映。(記者王文麟攝)

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣、印度首度合作，跨年檔最鬧電影《叫我驅魔男神》今(29)晚在台北松仁威秀首映，現場直接變身「寶萊塢祈福派對」，印度舞團衝進觀眾席熱舞、台印美食一字排開，連燭光儀式都來了，氣氛比電影還荒謬熱鬧。

首映現場星光滿滿，林哲熹、阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥到齊，特別演出的高捷一登場就火力全開，直接號召觀眾：「這是一部很歡樂、很好笑、特效又很多的電影，跨年就是要進戲院笑一下！」

林哲熹則笑說，好久沒帶新作品和大家見面，心情「又興奮又緊張」，看到試映後觀眾的反應，才真的放下心來，「很開心可以在新年跟大家一起迎接這部片。」

印度男神阿建巴吉瓦暌違兩年再訪台，直呼「我真的非常喜歡台灣！」他大讚台灣既現代又保有傳統，是兩種文化的完美平衡，也坦言這次是自己首次跨出寶萊塢的重要一步，「如果票房好，我非常願意再回來拍續集！」

更有趣的是，上回來台拍戲得飲控只吃健康餐，這次他直接放話：「我要把台灣美食全部吃一遍！」林哲熹也立刻接球，笑說要帶他去夜市吃臭豆腐，「看他敢不敢吃。」

首映還意外加碼「真實體驗」，阿建巴吉瓦透露，剛到台灣第二天就遇上宜蘭外海規模7.0地震，當時人在23樓飯店，直接走樓梯下樓避難，直呼「真的搖得非常劇烈！」吳震亞在旁補刀：「兄弟，歡迎來到台灣！」笑翻全場。

阿建也高度肯定台灣劇組的專業與效率，直言這種組織力對電影製作至關重要，「我真的很享受拍這部片的每一天，希望未來能在台灣拍更多作品。」

《叫我驅魔男神》亮點之一是把台灣道教與印度神話硬是「攪」在一起，全片超過一半是特效鏡頭，由《月老》視效總監嚴振欽領軍，聯手印度特效團隊打造。

張懷秋在片中被惡神阿修羅附身，身體變形、動作升級，壞到新高度，他笑說：「演反派真的很自由，可以天馬行空亂玩，反而下一部要演好人，還比較難想怎麼演。」更狂讚特效成果「真的很驚豔」。《叫我驅魔男神》31日全台上映。

