《叫我驅魔男神》釋主預告 張懷秋惡魔之王登場！

張懷秋飾演惡魔之王瘋吉。（圖／光盛影業）

奇幻喜劇《叫我驅魔男神》今（17日）釋出主預告，飾演「魯蛇」直播主湯仔的林哲熹開心表示：「喜劇是蠻大的挑戰，讓觀眾笑比讓觀眾哭還難，但可以把自己某部分搞笑的人格釋放出來很快樂。」雷嘉汭也笑說，林哲熹在現場超搞笑，常常要讓她憋笑。

林哲熹飾演的湯仔表面上是個「普攏共」、主打科學驅魔的直播主，但他的真實身分卻藏有特殊的驅魔血脈。預告中，高捷飾演的老大鐵雄突然登門拜訪，質問湯仔：「你在你阿公身上，學會了多少東西啊？」意外揭開湯仔的童年，原來他曾跟隨驅魔大師爺爺湯震學習驅魔技術，手臂上還烙印著特殊的符咒。

儘管女友阿嚕米（雷嘉汭 飾）一直在身邊支持他，但湯仔仍無法保護她，連活屍大軍迎面衝過來都嚇得兩人轉身拔腿就逃，他似乎不想繼承衣缽、拯救世界。

幸好，湯仔與爺爺的舊戰友巴巴吉（江譚佳彥 飾）及其孫子桑傑（阿建巴吉瓦 飾）相遇，桑傑直指湯仔就是阻止阿修羅征服世界的關鍵。面對兵敗如山倒的惡魔勢力，桑傑對湯仔動之以情，表示：「這一切取決於你」，希望他能歸隊。眼看危險在身邊，加上張懷秋飾演的惡魔之王瘋吉飛天遁地的威力，湯仔終於硬起來，決心與台印驅魔男神合體作戰。

《叫我驅魔男神》預告集結了奇幻、笑料、動作、愛情、驚悚等多種元素，充滿無厘頭的荒謬。除了精彩刺激的動作場面，預告也揭開華麗的大型寶萊塢式舞蹈場面。林哲熹、雷嘉汭為此特別練舞，雷嘉汭身穿印度服飾美翻，直呼是「很難得的體驗」，而林哲熹則手拿「透抽」搞笑助陣，體驗特別的寶萊塢模式。

林哲熹跟雷嘉汭在《叫我驅魔男神》組CP。（圖／光盛影業）

