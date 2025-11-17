《叫我驅魔男神》首釋主預告 魯蛇湯仔挑戰寶萊塢舞對抗阿修羅
林哲熹與雷嘉汭主演的奇幻動作喜劇《叫我驅魔男神》，今（17日）釋出主預告，首度揭開荒謬奇幻世界。林哲熹飾演的湯仔表面廢柴，平時拿著手機衝到廢墟直播乾屍，實則擁有特殊血脈，是唯一有機會可以阻止阿修羅、拯救世界的救世主。
《叫我驅魔男神》的主預告以詭譎、奇幻的氣氛揭開序幕。片中多頭、多手、腹部敞開的阿修羅神像現身，紅髮張懷秋化身惡魔之王，吐出濃濃黑霧、一擊斃命。唯一能阻止阿修羅的救世主，竟是平日拿手機直播的魯蛇湯仔，荒謬喜感瞬間拉滿。
預告融合奇幻、喜劇、動作、愛情與驚悚元素，多場無厘頭笑料令人捧腹。除刺激打鬥，兩人首度挑戰寶萊塢舞蹈，雷嘉汭化身印度公主，林哲熹手拿「透抽」助陣，畫面幽默又華麗。
林哲熹開心表示：「喜劇是蠻大的挑戰，讓觀眾笑比讓觀眾哭還難，但可以把自己某部分搞笑的人格釋放出來很快樂。」雷嘉汭笑說：「現場林哲熹就超搞笑，常常要憋笑不然會笑場。」
視覺特效由《月老》總監嚴振欽操刀，阿修羅吐黑霧、戰神三叉戟閃耀神光，奇幻氣勢磅礡；美術指導吳忠憲打造寶萊塢式場景，還原高達2公尺半的三頭八臂阿修羅神像，壯闊又詭譎。林哲熹笑說，現場看到神像真的有點畏懼，不敢想像祂會不會半夜復活。
