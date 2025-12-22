叫我「Mune」！ 村上宗隆2年約加盟MLB白襪

日本職棒史上最年輕的三冠王，今年才25歲的「村上宗隆」，和美國職棒大聯盟的芝加哥白襪，簽下兩年合約。

村上宗隆。（圖／翻攝自X@whitesox）

日本職棒史上最年輕三冠王村上宗隆正式加入美國職棒大聯盟芝加哥白襪隊，簽下為期兩年、價值約10.7億元新台幣的合約。這位年僅25歲的日本強打者曾創下單季56支全壘打的驚人紀錄，是日本職棒的本土全壘打王。2022年，他成為日本職棒史上最年輕的三冠王，並在2023年世界棒球經典賽準決賽中敲出再見安打，成為日本隊奪冠的關鍵人物。

廣告 廣告

芝加哥白襪隊近日透過X平台發布一段影片，正式宣布簽下村上宗隆。影片中，村上宗隆熱情地向芝加哥球迷打招呼，他表示大家可以叫他Mune（日語「宗」字的羅馬拼音），並表達了對加入芝加哥的喜悅之情。這位日本強打者在影片中豎起大拇指比讚，展現出對新球隊的期待與熱忱。

雖然村上宗隆與白襪隊簽下的兩年合約金額達10.7億元新台幣，但這個數字與外界原本預期的年薪仍有一段差距。體育媒體分析指出，村上宗隆可能是策略性地選擇短期合約，目的是透過在美國職棒的優異表現來提升自己的身價，為日後爭取更高薪資的長期合約做準備。

村上宗隆的棒球生涯充滿亮眼成就，除了在2022年成為日本職棒史上最年輕的三冠王外，他在2023年世界棒球經典賽的表現也令人印象深刻。特別是在準決賽中，他敲出關鍵的再見安打，幫助日本隊最終奪冠，成為日本棒球的英雄人物。在加入美國職棒大聯盟後，村上宗隆將改用5號球衣，展開他棒球生涯的全新篇章。這位日本強打者挑戰美國職棒的旅程，不僅代表個人的重要里程碑，也受到全球棒球迷的高度關注。

更多 TVBS 報導

洋基在內6隊有興趣！村上宗隆挑戰MLB 美媒讚：想起松井秀喜

WBC／「得點圈之鬼」吳念庭百分百意願出戰 期待對決大谷翔平

日本武士隊大勝韓國 韓媒怒轟井底之蛙：這也算代表隊？

村上宗隆2年10.7億加盟白襪 感性告別日職：站上夢想起跑線

