叫柯老大！黃國昌曝光柯文哲新稱呼 預告他啟動「土城十講」

民眾黨主席黃國昌改叫前主席柯文哲「老大」。（鏡報李智為）

民眾黨主席黃國昌，近日改叫前主席柯文哲「老大」，同時預告柯文哲將啟動「土城十講」，由他擔任首集來賓。

不叫主席了！ 黃國昌改叫柯文哲「老大」

黃國昌昨（24日）晚於直播上，透露自己給柯文哲起了新稱呼叫做「柯老大」，他表示現在跟柯開會，都叫他「老大」，原因就是因為開會時習慣叫主席都會遭柯文哲制止，要求別再叫他主席，因此最後決定開會就叫他「老大」，並跟周榆修、陳智菡約好，以後聽到自己說老大，就是在說柯文哲。

柯辦土城十講？ 黃國昌全說了

此外，黃國昌預告柯文哲將啟動宣講，柯有一個系列演講，叫做「土城十講」，他還掛保證說土城十講一定講完，絕不會如賴清德的團結十講，講到後來自己講不下去。

柯文哲將辦土城十講，看起來準備復出。（鏡報林煒凱）

黃國昌加碼爆，自己會是柯文哲「土城十講」第一講特別來賓，會分享他的觀察，賴清德到底在搞什麼？

值得一提的是，黃國昌在介紹「土城十講」時，頻頻出現無訊號黑屏畫面，僅剩黃國昌聲音，經查是相機當機，後來才恢復正常。

