立法院日前在針對彈劾總統賴清德公聽會，民進黨立委王義川用台語發言表達意見時，遭到孫文學校總校長張亞中打斷，要求「講國語好不好」，然後王義川反嗆「聽不懂去找翻譯」，對此，旅美教授翁達瑞在社群平台發文狠嗆張亞中，「不想學台語，那就自備翻譯！」





翁達瑞以「張亞中對王義川的語言壓迫」為題，在社群平台發文，他表示，在立法院彈劾賴總統的公聽會，王義川代表反對方的發言使用台語。張亞中是代表贊同方的專家學者，竟然在會場叫囂王義川講國語；台灣有過一段不堪的語言壓迫歷史，幾十年後，相同的語言壓迫繼續在國會上演。王義川的年紀比他小很多歲，但都是語言壓迫政策的受害者。

他回憶，自己成長過程有無數台語、客語、與原住民的小孩就這樣被犧牲了，失去追求美滿人生的機會。罪魁禍首就是當年獨尊華語的壓迫政策。語言壓迫政策有受害人，當然也會有受益人，叫囂要王義川講國語的張亞中是其中之一，統稱「張亞中們」。「張亞中們」來自優勢的華語家庭，母語就是學校的教學語言。只要不是太笨，他們的小學成績名列前茅。因為成績好，「張亞中們」也都能得到師長的疼愛，何況多數師長也具有優勢語言的背景。面對無華語背景的同學，「張亞中們」很自然的產生了一股優越感。問題是，他們的優越來自語言的保護，並非建立在真材實料。

接著，翁達瑞指出，語言帶來的學習優勢逐漸降低，到了高中之後幾乎就完全消失了；許多小學成績優越的「張亞中們」，到了高中只能選擇社會組。那些勉強留在自然組的「張亞中們」，大學聯考的表現通常也不好。以張亞中為例，高中考上台中二中，大學聯考選擇自然組，但只考上文化大學；反過來說，在小學時，王義川與我都不是明星學生，但我們都考進明星高中，也都進了國立大學的理工科系。

翁達瑞指出，出了社會後，「張亞中們」的虛假優越感繼續遭受挫折。在激烈的商場競爭，「張亞中們」不再有語言優勢，反而有語言劣勢。為了繼續享受族群特權，也因為不願融入本土文化，「張亞中們」選擇進入學界。不幸的是，學術競爭也是真槍實彈，「張亞中們」的虛假優越感再度受挫。他們原本瞧不起的小學同學，反而在學術上大放異彩。以學術成就而言，「張亞中根本看不到我的車尾燈」。

隨後，翁達瑞直言，張亞中在台灣出生，吃台灣米、喝台灣水，接受台灣社會的供養到現在，卻聽不懂王義川的發言。問題不在講台語的王義川，而在聽不懂台語的張亞中。

最後，翁達瑞嗆聲，當年的語言壓迫殘酷，犧牲了一個世代的台灣人，造就了「張亞中們」的特權身份。到了現在，一輩子享受族群特權的張亞中，還繼續對王義川施加語言壓迫。他贊同王義川對張亞中的反擊，不想學台語，那就自備翻譯！

原文出處：快新聞／叫王義川講國語惹議！翁達瑞點名張亞中「1件事」

