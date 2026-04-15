叫破喉嚨也沒用？獨居婦曬衣遭「怪風」反鎖9樓陽台 受困高空絕望揮手 狂喊救命

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高樓怪風反鎖陽台，獨居婦人受困9樓高空，揮手狂喊救命。讀者提供

高雄63歲張姓婦人日前在住家陽台曬衣時，一陣怪風吹來突將陽台鋁門關上，疑因門鎖老舊故障，導致無法開啟，張婦被鎖在9樓高陽台，身上也無手機，只得從鐵窗內伸手對外大聲呼救，所幸有熱心民眾協助報警，由警方上樓到鄰居家陽台，透過隔空對話聯繫張婦家人送來備用鑰匙，開門助她脫困。

張婦向警方表示，當天下午1點多，她看完球賽到陽台曬衣服，突然吹來一陣怪風，「碰」的一聲將陽台鋁門關上，且疑因門鎖故障再也無法開啟。她因獨居又未帶手機，受困後只能在陽台不斷揮手呼救，大約叫了幾十分鐘，才被熱心路人察覺異狀報警。

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鳳山分局新甲派出所巡邏警網獲報後迅速趕抵，逐層過濾確認位置，最後前往11樓陽台與受困張女「隔空對話」安撫情緒。警方耐心詢問，得知張女妹妹保有住家備鑰，隨即聯繫其到場支援。下午3時許員警由張婦妹妹陪同順利開門進入，救出體力不支、已受困近2小時的張婦。

鳳山分局提醒，民眾應定期檢查家中門鎖設備，獨居民眾則應養成隨身攜帶手機的習慣，若遇突發狀況，才能第一時間向外界求援，確保居家安全。



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