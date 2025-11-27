叫警察來！盲彎逆向還大吼理論 2騎士巷弄爆口角

有騎士在巷弄緩緩減速準備靠右轉彎，突然另一名騎士逆向騎來。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





有騎士在巷弄緩緩減速準備靠右轉彎，突然另一名騎士逆向騎來，兩人在路中央吵成一團，對方不但否認自己逆向，還嗆聲「叫警察來」。

騎士緩緩減速，沿著巷弄靠右行準備轉彎，但下一秒卻遇上這位騎士，讓他一個頭兩個大。

機車騎士vs.機車騎士：「現在要怎樣，（不是，你要靠右我才能走啊，你現在騎到我的路線來，我停下來了，然後怎樣，靠右啊），這有分隔線嗎，沒有分隔線啊，這麼生氣幹嘛。」

明明就已經騎到對向車道，卻還嘴硬不承認，雙方就這樣各佔立場，僵持不下，引發口角衝突。

機車騎士vs.機車騎士：「常識是基本靠右走，然後，然後我怎樣，你想怎樣，（叫警察來，就叫啊，$%^&）。」

影片一出引來不少網友留言，認為騎士明顯違規，不僅盲彎逆向，騎車插口袋，轉彎也不打方向燈，恐怕得吃上不少罰單。

