叫賣哥赴日險遭遣返！只因入境勾了「這選項」

娛樂中心／林依蓉報導

以夜市叫賣聞名的「叫賣哥」葉昇峻，出身富裕家庭卻曾誤入歧途，30歲左右便有過6次進出監獄的紀錄。出獄後正逢家道中落，面對父母欠下的五千萬元債務，他毅然扛起家計，開啟了叫賣人生。近日，他前往日本領獎，並在臉書分享了一段在東京成田機場的驚險入境經歷。他透露，在填寫入境單時，因誠實勾選了「有前科」的選項，隨即被海關帶往小房間偵訊，還差點原機遣返，嚇得他只能不斷向海關人員解釋與說服，最終才化解危機。

廣告 廣告





1

葉昇峻近日在臉書分享了一段成田機場的驚險入境過程，他因主動誠實申報，差點面臨「原機遣返」的危機。（圖／翻攝自臉書「寶島叫賣哥 - 葉昇峻」）





「叫賣哥」葉昇峻曾因誤入歧途6度進出監獄，出獄後正逢家道中落，他毅然扛起父母欠下的五千萬元債務，開啟叫賣人生。近日，他受邀前往日本領獎，並在臉書分享了一段在東京成田機場的驚險入境經歷。他表示，在填寫入境單時，因主動勾選「有前科」選項，隨即引發海關高度警覺，被帶往「小房間」嚴格盤查。審查官初步決定拒絕其入境並安排遣返，讓他當下驚慌表示「那是我年少無知時所犯的過錯，我為我曾犯的錯負責，所以坦承告知」。





1

該則貼文曝光後，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自臉書「寶島叫賣哥 - 葉昇峻」）





為了進一步化解疑慮，葉昇峻不斷向海關強調自己「台灣藝人」的身分。審查官隨後召來2名年輕女同事，要求他寫下藝名與表演類型，並當場在網路上搜尋相關新聞報導。為了證實所言不假，他更直接在海關面前「播放個人單曲」供其查驗。所幸海關最終認定其言論屬實，並表示「相信你是年少無知而犯錯」，這才同意放行。死裡逃生的他在感嘆之餘，也不禁納悶是否很多人都沒有誠實以告。該則貼文曝光後，引發網友熱烈討論。網友紛紛留言表示「年輕時要理性一點，不然會增加未來困擾」、「叫賣哥差點把自己賣掉」，也有人笑稱他這是吃了「誠實豆沙包」。





原文出處：叫賣哥入境日本勾「1選項」險遭遣返！他納悶發問：是否很多台人不誠實？

更多民視新聞報導

女強人失婚失業雙重打擊！原來她竟靠這一絕招東山再起？ 《豆腐媽媽-EP17精彩片段》

周杰倫澳網初登場 一記Ace遭淘汰「如他所料」自嘲破表

館長喊斬首登央視！狂謝中國：有你們我才有力量

