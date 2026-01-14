叫賣哥首赴日險遭遣返 「有前科」進小房間：多少台人不誠實？

叫賣哥第一次去日本就差點被遣返。（圖／翻攝自叫賣哥IG）





「叫賣哥」葉昇峻日前到日本領獎，未料在入境時，因爲誠實填寫有前科的經歷，被帶到「小房間」，甚至差點被遣返，讓他嚇出一身冷汗，不過他也疑惑「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」

叫賣哥今（14）日在社群平台發文，他提到12日抵達東京成田機場後，坦承不諱的在入境單上勾選有前科，「沒多久，我就被帶到傳說中的小房間盤查！」接著一名年約60歲的審查官請他填寫表格後宣布「拒絕入關，原機遣返。」

叫賣哥整個人都慌了，「我告訴審查官說，『那是我年少無知時所犯的過錯，我為我曾犯的錯負責，所以坦承告知』。」接著對方詢問他來日本的目的，叫賣哥表示是來領獎的，並提供頒獎典禮相關資訊給審查官。

廣告 廣告

除此之外，叫賣哥也表示自己是台灣藝人，並展示自己的表演類型及相關報導，審查官確認他沒有說謊，才終於同意讓他入境，「審查官對我說，『我相信你因為年少無知而犯錯』，同意讓我入境。當下真的讓嚇出一身冷汗的我，鬆了一大口氣！」

View on Threads



【更多東森娛樂報導】

●獨家／「寶島叫賣哥」認6年婚斷！ 前妻否認外人介入

●才剛離婚！叫賣哥再傳罹癌 堅強證實：我會樂觀的面對

●黃鐙輝映後重現「叫賣哥」 解密西恩貝克如何寫出台灣劇本

