叫車不用手機 Uber將在紐約拉瓜地亞機場推出自助機台

叫車服務平台Uber在剛創下感恩節載客紀錄（該公司史上最繁忙的機場接送日）後，正推出新工具，希望緩解後續節日期間的混亂局面。該工具是現身紐約市拉瓜地亞（LaGuardia）機場C航廈的自助叫車服務機台，以手指輕觸螢幕即可操作。

Time Out網站報導，這些機台提供免手機、免應用程式、免公共Wi-Fi的叫車方式，讓無漫遊服務的國際旅客、手機沒電的旅客，以及任何喜歡觸控螢幕的人，都能透過簡便途徑得到Uber服務。旅客只需輸入目的地，瀏覽UberX、Comfort、XL等車型的即時報價，列印紙本收據，再前往接駁地點即可。

拉瓜地亞機場是Uber首個試點，該公司計劃未來數月在飯店、港口及國際機場增設更多服務設施，讓曾希望機場「真該有台叫車機器」的旅客願望實現。

這並非Uber改善機場服務的唯一行動，為回應乘客最常提出的疑問，紐瓦克（Newark）機場終於推出了「Uber Shuttle」服務。這項接駁服務已在甘迺迪機場和拉瓜地亞機場運行，如今紐瓦克機場也加入，代表紐約與新澤西所有主要機場均有Uber接駁車。

紐瓦克接駁服務將有兩條固定路線：一條往返紐約市西村（West Village），另一條往返42街，沿途設有多個停靠點，乘客可預先查看車資並預訂座位。

在該服務啟動期間，Uber將限時提供紐瓦克機場接駁服務，單程費用低於15元。車輛即時追蹤功能將於接送前25分鐘啟動，搭車流程簡便，掃描QR碼即可入座。

小費機制也在節日期間稍微升級，iOS版新增「live activities」功能，乘客可在行程結束前直接從鎖定畫面支付小費。初期測試顯示此舉提升了司機的收入，此更新版本已在全球上線，Android用戶即將體驗。

Uber全球移動業務主管帕拉梅瓦蘭（Pradeep Parameswaran）在聲明中表示，經歷史上最繁忙的機場接送高峰後，該公司正加倍投入簡化行程與降低成本的解決方案，讓每位旅客從領取行李開始的旅程更順暢、無障礙。

