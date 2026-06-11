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叫車平台也愛用！Gemini 3.5 Live Translate支援70種語言即時語音翻譯 87

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／綜合報導

不用再害怕開口和外國人說話了！Google發表全新語音模型Gemini 3.5 Live Translate，主打跨語言即時語音翻譯功能，可支援超過70種語言，保留講者原有的語調、語速與音高，讓不同語言使用者之間的對話更接近自然交流。這項便利的功能同時也對資安有所把控，為了降低深偽音訊及假訊息濫用風險，所有由模型生成的音訊內容都將嵌入SynthID數位浮水印，方便辨識AI生成內容來源。相關功能將陸續導入Google翻譯App、Google Meet及Gemini Live API。

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Google指出，Gemini 3.5 Live Translate可直接處理串流語音，不需事先手動設定語言，系統能自動辨識對話內容所使用的語種。新模型也提升背景噪音處理能力，可應用於跨國通話、會議協作、教學課程、直播節目及現場口譯等情境。與傳統語音翻譯系統須等待完整句子結束後再進行翻譯不同，Gemini 3.5 Live Translate能持續接收語音訊號並同步產生譯文，在翻譯品質與反應速度間取得平衡。翻譯內容通常僅比原始發言延遲數秒，有助於提升對話流暢度。

叫車服務時常面臨到國際旅客與司機語言不通的問題，正是即時語音翻譯功能合適的應用場景。Google透露，Grab平台已開始測試導入Gemini 3.5 Live Translate，協助司機與乘客在接送過程中進行近即時跨語言溝通。用戶每月透過平台進行超過1,000萬次的語音通話。

相較先前僅支援5種語言的翻譯功能，Google Meet未來也將以Gemini 3.5 Live Translate作為語音翻譯核心。新版本將擴大支援超過70種語言、逾2,000種語言組合，提供更簡化的啟用介面。Google同步開放Gemini Live API，幫助開發者快速建置語音翻譯應用服務。Google翻譯App用戶則可透過連接耳機，進行雙向即時語音翻譯。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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