叫車平台成殺人幫兇？政大生遭丟包輾斃 數位平台公會揭Bolt卸責SOP

[Newtalk新聞] 政大生遭丟包慘死台64線的悲劇震驚社會，也揭開叫車平台Bolt登台僅4個月就爆出的恐怖爭議。數位平台公會怒控，業者面對一條年輕生命的逝去，竟僅以「停權」作為處置涉案司機的手段，這種只顧賺錢卻對乘客安全毫無保障的「卸責SOP」，形同殺人幫兇。交通部運監司長胡迪綺今(30)日也親上火線警告，若未善盡管理責任，最重將面臨廢止營業執照的嚴厲處分。

台灣數位平台預約接送從業人員公會理事長李威爾今日揭露平台運作內幕，直指Bolt這類媒合系統已實質取代傳統車隊的管理角色。他痛批，業者在每一筆訂單中向司機收取高達20%的驚人抽成，握有廣告行銷與金流的絕對大權，但所有的營運成本，包括強制險、乘客險、靠行費及車輛維修等，卻全數轉嫁由司機自行吸收。一旦發生事故，這些收取高額費用的業者卻只會做出一種反應：「停權」，彷彿只要切斷與司機的連結，宣稱「司機已不在系統內」，就能將所有後續責任推得一乾二淨。

回顧這起令人心碎的案件，發生於本月25日凌晨，一名曾就讀政治大學的25歲溫姓替代役男，透過Bolt平台搭乘多元計程車返家。不料途中竟遭林姓司機惡意「丟包」在車速極快的台64線快速道路上，導致溫男在孤立無援的情況下，慘遭後方4輛車連續輾過，最終不幸身亡。李威爾強調，丟包司機固然犯下大錯，但受害者家屬要的絕非僅是系統將司機停權了事，而是事件的真相以及後續賠償的實質保障。

針對平台亂象，交通部運輸監理司長胡迪綺表示，依據現行法規，無論車隊是自建平台或與第三方科技公司合作，都必須肩負起對司機的實質管理責任。一旦違反「計程車客運服務業申請核准經營辦法」，主管機關將依公路法介入裁處，輕則糾正並限期改善，重則停止其受託業務6個月至1年，若情節重大，更將直接廢止其營業執照，絕不寬貸。

李威爾進一步揭露現行法規的致命漏洞，痛批這正是無良業者「只賺錢、不負責」的護身符。他指出，當發生重大事故時，平台往往僅將司機「停權」便撒手不管，對於最關鍵的後續賠償與法律責任卻是完全置身事外。對此，他強烈呼籲交通部長陳世凱必須立即介入，修法釐清平台與車隊的權責邊界，強制業者負起應有的教育訓練與連帶賠償責任，不能再讓法規漏洞成為企業卸責的藉口。

