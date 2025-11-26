叫車平台碰色狼! 客服稱無法越權處理 女提告.駕駛重判8年
社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導
去年五月，新北市一名女子，透過手機APP「173叫車」叫回家。沒想到，62歲的林姓司機，居然把她載往環河南路河堤旁性侵，並強拍裸照。新北地院法官認定嫌犯利用駕駛計程車機會犯案，對公眾社會危害甚鉅，而且否認犯行反告女方詐欺，依強制性交等罪，重判8年有期徒刑。全案仍可上訴。
民視記者莊立誠﹔「打開手機APP叫車，相當的方便，不過現在卻傳出，有女子遇到色狼司機，將她載到河堤路邊，趁機猥褻。」叫車平台宣傳廣告，上面打著"安全"招牌，聲稱有"木蘭女司機"可選擇，提升女性的乘車安全，如今看起來，格外諷刺。去年5月22日，新北市下午3點多，有女子叫車，要從朋友家，返回三重住處。途中，駕駛先是藉口，想看女子胸口上的刺青，接著拿出手機，拍攝隱私部位，甚至把車停在河堤旁，鑽到後座乘客身邊，伸出狼爪。被害女子事後求助叫車平台，卻被回覆"無法越權處理"，時隔3個月終於鼓起勇氣提告性侵。這名62歲的林姓駕駛，上周被重判8年有期徒刑。新北地院刑一庭長王綽光表示，嚴重侵犯A女身體自主，性自主及性隱私之權利，對A女身心造成難以抹滅之影響。
透過手機平台叫車，卻遇到色狼司機。（圖／民視新聞）判決書指出，狼司機在庭上還辯稱，被害人是不想付車資，才誣告性侵，更反告詐欺。不過合議庭認為，被害人與駕駛素昧平生，沒有仇怨或金錢糾紛，何必為了300多元，承受誣告刑責風險和訴訟負擔。台北市公運車處科長洪瑜敏表示，不可以再發執業登記證給這位駕駛，追查車行是不是有管理的責任，是不是有一些管理上的疏失。三重警分局巡官劉宸維表示，後續可再撥打 113 保護專線，由社工或員警提供協助與陪同。警方及社福機構將全力提供關懷與協助。叫車平台則說在第一時間，停止跟該司機的媒合作業。至於車行是否有管理疏失，還有待相關機關，進一步調查。
透過手機平台叫車，卻遇到色狼司機。（圖／民視新聞）
原文出處：叫車平台碰色狼！客服稱無法越權處理 女提告性侵、駕駛重判8年
