叫車慘被性侵！司機爬後座脫衣 再辯：她想逃車資

新北市一名女子小琳（化名）透過APP「173叫車」叫車回家，卻遭司機阿輝（化名）性侵，並拍下了私密影像，阿輝在庭上辯稱，小琳是不想付車資才誣告性侵，近日判決出爐。

根據判決書，小琳去年5月22日下午搭乘計程車返家途中，司機阿輝主動稱讚小琳「胸型很美」，並大聊自己的性經驗，小琳心生警惕不願意聊更多，沒想到阿輝並未依路線行駛，反而一路往環河南路河堤開去。抵達偏僻地點後，阿輝移動到後座，以「想欣賞刺青」為由要求小琳解開衣扣，小琳感到恐懼，只能以「這樣不好」、「你不要這樣」等語委婉拒絕。

阿輝不理會小琳拒絕，不僅強行解開其上衣、持手機拍攝私密部位，還脫去小琳衣裙，性侵得逞。而由於小琳心生害怕，擔憂反抗會有生命危險，再加上身體出現「凍結反應」，因此無力反抗、亦無法求援。

而阿輝除了將小琳載回家，還免除了車費，但因為還想跟小琳出門約會，因此還一度要求給手機號碼，但遭到拒絕。

小琳表示，他原本不希望把事情鬧大，事後向叫車平台反映，客服卻態度消極，回應「無法越權處理」，最後是家人與好友鼓勵之下，小琳為了避免有其他受害者，才向警方報案。

阿輝在庭上辯稱，小琳是因為不想付車資才誣告性侵，並質疑小琳隔3個月才報案、沒有傷勢等理由，稱指控不實。新北地院合議庭認為，阿輝與小琳素不相識，沒必要為了300元的車資誣告。

法官最終採信小琳供述，認定阿輝利用車內環境優勢，使被害人孤立無援並強行侵害，事證明確，依妨害性自主罪判刑8年。

