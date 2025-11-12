叫車APP大戰1／歐州精算咖Bolt登台叫戰Uber 小黃叫車補貼大戰開打
就在今年9月23日，一家來自愛沙尼亞的叫車APP「Bolt」登台，正式點燃台灣叫車平台大戰！檯面上，Bolt大手筆端出首週5趟最高折抵千元的補貼戰，花招老派但很管用;檯面下，各叫車平台業者的搶司機大戰早已展開，加上正值叫車旺季，既要加碼補貼司機接單又得祭出優惠吸引客戶叫車，預算兩頭燒，各業者無不小心觀察Bolt能堅持多久？也直言「本季恐將迎來史上補貼最強的叫車旺季！」本刊也特地專訪Bolt台灣區總經理曾憲竑，親自解析台灣市況與Bolt視角。
「叫車市場已經是紅海市場，Bolt現在才來還能賺錢嗎？」業內人士坦言早在Bolt登台前，就關注Bolt招攬司機、打開市場的佈局，默默觀察之餘不免質疑「Bolt到底要做什麼？又為什麼要在飽和又薄利的台灣叫車市場中卡位？」
Bolt小檔案
總部所在地：愛沙尼雅塔林
總部成立時間：2013年8月3日
服務及業務範圍：目前已於全球超過50個國家與600個城市營運，提供多元化的行動服務，包括叫車服務、電動滑板車、電動自行車租賃與汽車租賃，服務超過2億名使用者，還有逾450萬名駕駛透過Bolt平台接單。
Bolt登台的消息，對業界來說，不僅不是新聞，其實還是一延再延，「2024年就聽說Bolt在台灣市場找人、找車（司機）的消息，上線時間也從原訂今年6月延後至9月底，說明台灣市場真的沒那麼容易搞定！」業者對本刊透露。
對於台灣消費者來說，「Bolt」的大名還是較為陌生，但其實，總部設立在愛沙尼亞的Bolt，在歐洲市場名聲響亮，不僅在逾50個國家與600個城市營運，服務超過2億使用者，更是出了名的擅長「精算」，對內要求要將資源用在刀口上，寧可讓高層出差坐經濟艙，也要省下預算放在用戶體驗上。
事實上，Bolt台灣操盤手曾憲竑本人就出身於Uber，畢業後就跟著台灣Uber一路打天下，今年轉戰Bolt，也挑戰他如何將累積逾10年的台灣Uber經驗與管理本領快速落地接軌到台灣Bolt上。
對此，曾憲竑也坦言「今年接手以來，的確在地法規、落地執行上多所溝通，甚至連如何發開票都要對內部逐一溝通」。
據本刊私下了解，各大叫車平台聽聞Bolt加入台灣戰局，檯面上都是展現風度表示歡迎之意，私底下可是「一路密切掌握、持續追蹤成效」。
外界以為叫車平台是上線之後才開始搶奪用戶，其實不然，更早開打的戰線其實是司機和車隊，這才是各叫車平台注目Bolt動態的主因，這場戰爭，早在Bolt招兵買馬、徵詢車隊合作意願之際，就已經開打。
「營運現況是，現在最為搶手的對象，恐怕不是用戶，而是數量更是有限的司機運將們。」業者笑著分析，也說明了Bolt為何特意端出比Uber少5%的抽成比例，就是為了吸引司機從Uber投入自家陣營。
Bolt殺進台灣市場，對消費者大撒優惠補貼，並採每週持續放送方式，目的就是建立用戶使用習慣，對於Uber來說，可謂是「最熟悉的競爭者」。
放送乘車優惠可說是新進用車平台招攬客戶的必用招數，業者私下以「過來人」之姿說道「廣撒優惠不一定能成功留客，但是不撒優惠是肯定沒有機會，不撒個一年半載很難說成效！」
資深業者私下分析，「叫車平台營運主打一個供需關係要能平衡，乘客叫車沒有車的時候，你要能吸引不想開機上線的司機出來接單，當司機開車沒有客人可以載的時候，你要能刺激乘客出來叫車。」這就衍生成為叫車平台雙頭補貼的背景。
面對Bolt登台，Uber台灣總經理楊麗達先前出席活動時則是回應「多元市場有新進業者一起努力，是良性競爭，希望能提供更好的出行選項給消費者。」態度顯得相當從容。
