叫車APP大戰2／Bolt登台卡位為哪樁？ 竟與Uber盤算有志一同

Bolt台灣區總經理曾憲竑看好，未來叫車市場終將是多元計程車的天下。

當Bolt對弈Uber，除了都是崛起於網路世代的新創獨角獸，雙雙看上的正是「未來的戰場」！Bolt台灣區總經理曾憲竑把話說得清楚「未來的叫車市場絕對是多元計程車的天下」此語，也獲得多數叫車平台業者私下點頭認可。在看準多元計程車絕對是大勢所趨下，Bolt積極卡位，更磨刀霍霍欲瞄準未來戰場「機場」與「高鐵」。

比對近年數字，多元計程車佔比持續成長，以2025年計程車組成來說，小黃計程車與多元計程車的佔比約為6比4，資深產業人士更精算出，小黃計程車與多元計程車出現黃金交叉的時間就落在2027到2028年，而後隨著小黃司機年齡漸增，市場汰換速度只會加速前進。

廣告 廣告

也就是說，未來多元計程車將成為市場主流，而「以多元計程車為經營主體的Uber和Bolt，就在等待這一天」業者估算後斷言。

Bolt登台卡位來勢洶洶，引起各叫車平台注意。（本刊資料照）

曾憲竑結合國際用車經驗與台灣在地狀況進一步指出「未來，還有兩大戰場希望能開拓，就是『機場』與『高鐵』」而他口中的戰場，目前都還是小黃計程車的天下，但這兩大戰點都是肥單，堪稱黃金戰場，載客消費金額多數都能輕鬆破千元。

隨著交通部鬆口有望於明（2026）年做出調整，讓多元計程車能前進機場載客，那麼，曾憲竑看中的戰場可望提前就位。

多元計程車一旦能開進「機場」與「高鐵」攬客，市場競爭將進入新階段。圖為高鐵車站人潮。（本刊資料照）

「一旦多元計程車能突破原先不可路招、不可排班的限制，打破結構性因素下，多元計程車的數量與佔比絕對會雙雙大躍進」業內人士分析，並直言「那麼最先得利者，絕對是現在就專攻多元計程車的叫車平台。」

「從各國發展經驗來看，多元計程車開進機場載客早已行之有年，台灣不開放真的不符合市場需求與國際趨勢。」曾憲竑認真說道。

業內人士表示認同並預期，「當然，目前還是多數的小黃計程車，一定會抵抗多元計程車來分杯羹，可以看得到會有一陣攻防戰，但是能擋多久呢？」尤其是當多元計程車數量持續成長將成為主流。

而從國外市場起家的Bolt和Uber，一旦突破現階段不得於機場、高鐵載客的桎梏，除了能激勵目前的多元計程車司機外，還可以順利將從國外前來台灣的平台用戶乘車需求留在自家平台內，一舉拓增乘車版圖也串接留下肥單營收。

更多鏡週刊報導

叫車APP大戰3／2大洋將捉對廝殺 本土業者隔山觀虎鬥

叫車APP大戰1／歐州精算咖Bolt登台叫戰Uber 小黃叫車補貼大戰開打

叫車APP大戰1／歐州精算咖Bolt登台叫戰Uber 小黃叫車補貼大戰開打