叫車APP大戰3／2大洋將捉對廝殺 本土業者隔山觀虎鬥

依循著國外成功經驗來台灣的Bolt，初上線服務範圍以北北基桃為主。

業界公認，台灣叫車市場競爭非常激烈，有傳統小黃車隊出身的55688與大都會車隊，還有近年崛起，背後有汽車集團奧援以攻克移動生活平台為志的LINE GO與yoxi，當然，一定要提12年前同樣大手筆打出優惠補貼戰，徒手撬開台灣多元計程車市場的強龍Uber，而同樣依循著國外成功經驗來台灣的Bolt，和Uber的背景最爲相似，競爭關係最為顯著，本土叫車平台則以觀望態度看待Bolt的下一步。

在Bolt登台後，媒體詢問LINE GO總經理林子原是如何看待來勢洶洶的Bolt？他的反應堪稱一語中的，一句「Bolt最直接的競爭對手應該是Uber！」讓外界轉而將目光回望到最應該被關注卻又異常安靜的Uber。

廣告 廣告

而究竟為什麼Uber能好整以暇冷靜觀察？「累積多年的調度經驗已經建立護城河，Uber也在看Bolt口袋和決心有多深，能介入到什麼程度，自然不急著在第一時間出手啦！」產業人士指出。

Bolt台灣區總經理曾憲竑身為進軍操盤手，訂出雙目標要站穩台灣市場。

此刻，Bolt現在最大的競爭壓力恐怕來自於「自己」與「司機和客戶有限的耐性」，Bolt台灣區總經理曾憲竑指出，台灣Uber目前的經營成績來自於多年的打底，「現在Bolt進入市場，還有很多地方需要快速跟進、即時調整」他亦坦言「現在大家耐心與時間有限，未必能給我們很多時間。」

曾憲竑所言，也反映在他制定的執行目標上，他訂出「客戶等車3到5分鐘的甜蜜點」以及「司機空車不超過20分鐘」的雙目標，要留住客戶不取消訂單，同時鼓勵司機開機上線接單，做到雙頭磁鐵，吸住客戶、黏住司機，穩住供需關係才能建立使用習慣。

據本刊勘查，Bolt上線首三週，運用優惠確實吸到不少年輕客群嚐鮮，而吸引到的客群多數是原本就使用Uber的用戶，「Bolt初上線時，雙方訂單呈現『此（Uber）消彼（Bolt）長』的態勢」業者對本刊評論說道。

曾憲竑並未揭露Bolt在台上線後的實際營運數字，僅說明總部對於Bolt在台灣的營運數據表示驚艷，團隊也會持續努力。

LINE GO總經理林子原積極拓展LINE GO移動服務生態圈。（本刊資料照）

面對新進競爭，55688集團執行長林念臻則表示「友商以補貼作為主要策略，確實能在短時間內吸引新用戶，但真正的競爭力在於服務多元化、支付體驗的便利，以及穩定且高品質的服務。」展現出自家優勢與觀戰態度。

而林子原也持正面態度，除了積極拓展LINE GO移動服務生態圈外，也欣然表示，「樂見國際級競爭對手（Bolt）進軍台灣，一起帶動產業升級與發展。」同時「LINE GO將持續優化演算法，讓司機與乘客之間達到供需平衡。」強調出自家迎戰的現下做法。

Bolt登台的時間，正好直面撲向了叫車旺季，萬聖節、聖誕節、跨年、元旦以及尾牙活動一個接一個，考驗其派車調度力與行銷靈活度，市場預期各叫車平台為回防客戶流失並鞏固司機，補貼戰將持續加碼，今年第4季至明年過年前，將成為近年競爭最激烈的叫車旺季，消費者肯定受惠，但多重考驗著叫車平台的服務韌性，Bolt的挑戰才正開始。

更多鏡週刊報導

叫車APP大戰1／歐州精算咖Bolt登台叫戰Uber 小黃叫車補貼大戰開打

叫車APP大戰2／Bolt登台卡位為哪樁？ 竟與Uber盤算有志一同

格上推低碳運輸愛地球 去年減碳43座大安森林公園