叫車APP大戰3／2大洋將捉對廝殺 本土業者隔山觀虎鬥
業界公認，台灣叫車市場競爭非常激烈，有傳統小黃車隊出身的55688與大都會車隊，還有近年崛起，背後有汽車集團奧援以攻克移動生活平台為志的LINE GO與yoxi，當然，一定要提12年前同樣大手筆打出優惠補貼戰，徒手撬開台灣多元計程車市場的強龍Uber，而同樣依循著國外成功經驗來台灣的Bolt，和Uber的背景最爲相似，競爭關係最為顯著，本土叫車平台則以觀望態度看待Bolt的下一步。
在Bolt登台後，媒體詢問LINE GO總經理林子原是如何看待來勢洶洶的Bolt？他的反應堪稱一語中的，一句「Bolt最直接的競爭對手應該是Uber！」讓外界轉而將目光回望到最應該被關注卻又異常安靜的Uber。
而究竟為什麼Uber能好整以暇冷靜觀察？「累積多年的調度經驗已經建立護城河，Uber也在看Bolt口袋和決心有多深，能介入到什麼程度，自然不急著在第一時間出手啦！」產業人士指出。
此刻，Bolt現在最大的競爭壓力恐怕來自於「自己」與「司機和客戶有限的耐性」，Bolt台灣區總經理曾憲竑指出，台灣Uber目前的經營成績來自於多年的打底，「現在Bolt進入市場，還有很多地方需要快速跟進、即時調整」他亦坦言「現在大家耐心與時間有限，未必能給我們很多時間。」
曾憲竑所言，也反映在他制定的執行目標上，他訂出「客戶等車3到5分鐘的甜蜜點」以及「司機空車不超過20分鐘」的雙目標，要留住客戶不取消訂單，同時鼓勵司機開機上線接單，做到雙頭磁鐵，吸住客戶、黏住司機，穩住供需關係才能建立使用習慣。
據本刊勘查，Bolt上線首三週，運用優惠確實吸到不少年輕客群嚐鮮，而吸引到的客群多數是原本就使用Uber的用戶，「Bolt初上線時，雙方訂單呈現『此（Uber）消彼（Bolt）長』的態勢」業者對本刊評論說道。
曾憲竑並未揭露Bolt在台上線後的實際營運數字，僅說明總部對於Bolt在台灣的營運數據表示驚艷，團隊也會持續努力。
面對新進競爭，55688集團執行長林念臻則表示「友商以補貼作為主要策略，確實能在短時間內吸引新用戶，但真正的競爭力在於服務多元化、支付體驗的便利，以及穩定且高品質的服務。」展現出自家優勢與觀戰態度。
而林子原也持正面態度，除了積極拓展LINE GO移動服務生態圈外，也欣然表示，「樂見國際級競爭對手（Bolt）進軍台灣，一起帶動產業升級與發展。」同時「LINE GO將持續優化演算法，讓司機與乘客之間達到供需平衡。」強調出自家迎戰的現下做法。
Bolt登台的時間，正好直面撲向了叫車旺季，萬聖節、聖誕節、跨年、元旦以及尾牙活動一個接一個，考驗其派車調度力與行銷靈活度，市場預期各叫車平台為回防客戶流失並鞏固司機，補貼戰將持續加碼，今年第4季至明年過年前，將成為近年競爭最激烈的叫車旺季，消費者肯定受惠，但多重考驗著叫車平台的服務韌性，Bolt的挑戰才正開始。
更多鏡週刊報導
叫車APP大戰1／歐州精算咖Bolt登台叫戰Uber 小黃叫車補貼大戰開打
叫車APP大戰2／Bolt登台卡位為哪樁？ 竟與Uber盤算有志一同
格上推低碳運輸愛地球 去年減碳43座大安森林公園
其他人也在看
要求BBC撤下惡意剪輯影片、公開道歉 川普：我有義務提告
英國廣播公司（BBC）近日爆出內容製作爭議，包括移花接木美國總統川普2021年1月6日演說，促使總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）雙雙下台。不僅如此，川普已透過律師函要求撤下影片並公開致歉，否則將發起鉅額損害賠償訴訟。川普11日談及此事，稱自己有義務自由時報 ・ 44 分鐘前
吊車大王派女婿勘災！蘇澳現況曝滿街泥濘、家具報銷 萬人讚爆：真男人
鳳凰颱風外圍環流與東北季風發生的共伴效應，造成宜蘭多地區淹水，蘇澳當地居民無奈表示，彷彿15年前的梅姬颱風噩夢重演，對此「吊車大王」胡漢龑PO出影片，表示12日凌晨就已經派女婿前往蘇澳，準備好救災，超過上萬名網友紛紛留言讚爆「真男人」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
緯創毛利率逐季揚 預估人工智慧相關業務明年倍數成長
緯創總經理林建勳昨（12）日於法說會表示，樂觀看待AI伺服器市場發展，緯創AI伺服器相關業務已連續兩年繳出年增逾三位數百...聯合新聞網 ・ 26 分鐘前
美政府有望結束停擺！四大指數走勢分歧 道瓊漲324點創新高、那指小跌
白宮指出，美國總統川普希望可以在當地時間12日簽署法案，結束政府停擺。市場樂觀看待也反映在美股，四大指數收盤互有漲跌。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
射殺平民當週末娛樂！富人戰時赴薩拉熱窩人類狩獵 8萬8英鎊買命「可額外付費射殺孩童」
根據《每日郵報》（Daily Mail）與《衛報》（The Guardian）報導，這些被稱為「狙擊遊客」（sniper tourists）的富人，多為槍械愛好者與極右團體成員。他們透過波士尼亞塞族軍隊安排，從義大利的里雅斯特（Trieste）搭乘塞爾維亞航空公司Aviogenex的航班前往貝爾格勒（Belgra...CTWANT ・ 6 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 8 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 20 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 16 小時前