叫道路救援「跳下拖吊車」 故障車駕駛遭後車撞亡

台北市 / 綜合報導

國道1號五楊高架道林口路段，昨(13)日晚上8點多發生一起死亡車禍，1輛休旅車行經南向40公里處時因為不明原因故障，車主叫了道路救援，等到車輛上了拖吊車，車主從車斗上跳下來，準備坐入拖吊車的副駕駛座時，當場遭後方 車輛 撞上，送醫後不治，其他拖吊車駕駛表示，在進行救援作業時，除了會擺放標誌提醒其他用路人，人員最好站在護欄或車道外，避免發生意外。

國道路肩旁，一輛拖吊車上，載著一部白色休旅車，但拖吊車後方，有人來回走動不斷打電話，因為車道中間有人遭到車輛輾過，警消接獲通報，警車救護車通通到場，火速將傷患送往醫院，但男子當場沒了呼吸心跳，而撞上男子的肇事車輛，打起雙黃燈停在前方路肩。

救護人員在現場，圍起三角錐，替男子急救隨後送上救護車，而這起國道死亡車禍，發生在昨日晚上8點多，國道一號五楊高架道南向40.6公里處，程姓駕駛因為車輛故障，打電話叫道路救援，車輛上吊車之後，程姓駕駛從拖吊車跳下來，準備坐上拖吊車副駕離去，卻被後方車輛撞上送醫不治。

非當事拖吊車業者老大說：「就是讓客人先到我們車的前面去等，等(車輛)上車之後，他們再上車，擺那個三角錐，然後打警示燈，沒有下雨的話，盡量不要在車子裡面。」

非當事拖吊車業者老大說：「盡量在車道護欄外面。」通常車輛在國道上故障，第一時間，車輛就要先開啟警示燈關掉引擎，人員要快速撤離道護欄外，或是車道外的安全處所，並且在車輛後方100公尺，要擺放車輛故障標誌，提醒後車注意，接著通報警方，而且時刻關注車後的動態。

國道警察第一大隊五楊分隊長陳柏安說：「拖吊車排除作業中，駕駛遭後方的一部小客車撞擊，現場已無生命跡象，後續由救護車送往林口長庚醫院。」國道車輛速度很快，危險性高，執行救援任務時，不僅拖吊車駕駛會特別謹慎，駕駛也要多加留意，要是一個不小心，就有可能賠上性命。

