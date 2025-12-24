叫醒酒友反遭鐵塊「爆頭」倒臥血泊 彰化69歲翁昏迷20天傷重不治

記者潘靚緯／彰化報導

彰化李姓老翁叫醒酒友，不料反被對方持鐵器毆打頭部，經過20天搶救仍回天乏術。(圖／翻攝畫面)

彰化縣埔心鄉本月2日上午發生一起酒後暴力案件，69歲李姓老翁一早叫醒在家中喝酒睡著的李姓男子，不料李男竟情緒失控，持鐵塊猛砸老翁頭部，導致重傷倒臥血泊中，昏迷指數僅6，經過20天搶救，仍因傷重於21日不治，李男犯案後遭羈押，改依殺人罪嫌偵辦。

警方調查，案發前一晚，69歲的李姓老翁，與61歲張姓女性友人在家中飲酒小聚，張女找來45歲擔任臨時工的李姓男子，3人喝酒喝到深夜，李男疑似因宿醉，直接躺在屋內房間睡著。2日上午9點多，李姓老翁因催促李男起床離開，引發李男不滿情緒失控，竟隨手拿起桌邊的鐵塊，朝老翁頭部猛力攻擊，老翁當場頭破血流，倒臥在地，客廳地板瞬間染滿大量血跡，張女醒來後嚇得立刻報警、送醫。

李姓男子被叫醒時情緒失控，竟持鐵塊狂毆李姓老翁。(圖／翻攝畫面)

醫院表示，李姓老翁到院時傷勢嚴重，，右側頭部硬膜下出血，經手術後昏迷指數僅6分，此外還有雙側氣血胸、腹部穿刺傷等複雜傷勢，情況不樂觀，與死神搏鬥20天後，仍因傷重於21日宣告不治。

警方表示，案發後當場逮捕行兇的李男，進行酒測酒測值高達0.7毫克，李男初步坦承犯行，供稱是因不滿被叫醒時遭辱罵，才會憤而動手。

彰化地檢署指出，李男複訊後，以涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有逃亡之虞，向法院聲押獲准，因當事人李翁傷重不治，案件改以殺人罪嫌偵辦，相關的衝突細節與動機仍有待進一步釐清。

