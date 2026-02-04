叫陣川伯？黃國昌寫「一馬平川」春聯 笑喊：不要有太多政治聯想

黃國昌寫下「一馬平川」春聯。（翻攝自民眾之聲YT）

民眾黨主席黃國昌今天（4日）被正式徵召參選新北市長，下午召開記者會開箱新春小物，他寫春聯時寫下「一馬平川」，「川」是否劍指台北市副市長、競爭對手李四川，引發聯想。黃國昌則說，新年寫春聯不要有太多政治聯想，對於李四川的任何決定，身為政壇晚輩都是滿滿祝福。

輝達總部即將簽約，外傳李四川將在過年前宣布請辭台北市副市長，專心投入新北市長選戰，李四川今天受訪已否認，強調讓輝達落地在北士科是他最重要的工作：「那我們好好地過年吧，不必談這個事情，絕對沒有這個事。」

川伯不急，黃國昌卻是卯足了勁衝刺，民眾黨今天舉行中央委員會，通過徵召他參選新北市長，他在寫春聯時，也寫下豪情萬丈「一馬平川」，至於有何特別含意？他只說新年寫春聯不要有太多政治聯想，李四川在台北市是蔣萬安的得力助手，不管在什麼位子都會全力以赴，不管李四川做任何決定，都給予祝福。

新北「藍白合」還沒有共識，與國民黨在其他縣市的縣市長提名部分，黃國昌表示期待早日可以在地方共同政見達成共識，就能進行正式合作協議；也提到人民已經熟悉民眾黨做事的方式，就是跟人民承諾的事情要盡力做到。





