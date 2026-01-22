叫陣朝野全面辯論對決 藍籲賴清德比照「雙英辯論」主席對主席

就行政院長卓榮泰要求針對總預算辯論，國民黨團呼籲進行正式的三長對決辯論，並由主席對主席進行國政辯論。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 面對今年度中央政府總預算卡關，行政院長卓榮泰昨公開下戰帖，稱行政院要求就3兆350億元的中央政府年度總預算，與立法院進行直接辯論。國民黨立法院黨團回應，具體要求舉辦三場正式電視公開辯論，由國民黨團三長對決卓榮泰、 行政院副院長鄭麗君與行政院秘書長張惇涵。國民黨團今（22日）更召開記者會加碼稱，若總統賴清德邀請公開辯論，國民黨主席鄭麗文也已表態願意接受，比照當年的「雙英辯論」。

國民黨團昨要求舉辦三場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」的全面對決。國民黨團書記長羅智強表示，辯論將針對預算編列的合法性、合理性、正當性，以及行政院應落實立法院三讀通過法案的憲政義務，向全民說清楚、講明白。國民黨團三長將在辯論中，具體揭露行政院如何公然違法，以捍衛我國的財政紀律及法治精神。

羅智強表示，他呼籲卓榮泰說到做到，不要閃躲，朝野應在最短時間內敲定辯論的時間與地點。國民黨團已整軍待發，為了捍衛法治，他們必須讓115年中央政府總預算案的違法亂紀之處，全數攤在陽光下供全民檢視，交由全民裁判。

羅智強表示，國民黨團已正式提出三場「三長對三長」的公開電視辯論方案，作為第一階段，讓行政院與在野黨正面對決；第二階段則呼籲比照過往民主慣例，促成賴清德與在野黨主席的國政辯論，由賴清德對上鄭麗文，讓全民直接檢驗賴清德的政治擔當。

羅智強更表示，他懇請賴總統，比照當年前總統馬英九與時任民進黨主席蔡英文的「雙英辯論」，來場黨對黨政策、理念、路線的大辯論，這才是對人民負責任的具體表現，也才是身為總統兼黨主席該有的承擔，希望身為總統兼民進黨主席的賴清德，面對民意直球對決，不要閃躲。

