召員們14天可以學新技能了 縣市後備旅的微型無人機已到貨

〔記者陳治程／台北報導〕國軍近年將無人機訓練納為新興兵力重點，不只成立訓練中心、廣開師資班隊，也持續籌獲各型偵、打無人機，強化作戰能量；與此同時，後備部隊也跟進這股浪潮，同步採購850架微型無人機，讓召員操作槍械外，也能接觸新技能。而軍媒最新照片顯示，這批無人機目前已順利撥交，並投入教召操課中，提升部隊的偵蒐能力。

陸軍去(2024)年8月決標「微型」、「目獲」、「戰術」三型軍用商規無人機，其中，統籌採購數量達1485架的微型無人機，有850架將配屬全民防衛動員署；國防部今(2025)年5月送交立法院的報告則指出，這850架無人機預劃下半年起接收，並配賦轄下的各縣市後備旅，藉此強化後備部隊城鎮戰、滲透破壞和基地防衛等任務作戰能力。

而這些新裝備是否如期投入使用？軍媒《青年日報》今(25)日報導給了答案。報導指出，陸軍六軍團副指揮官孔乃德中將昨(24)前赴宜蘭後備旅14天教召，除了解場地、設施布置情形，也聆聽召訓幹部說明課程規劃，當中即包含無人機偵蒐課程；照片也可見幹部手持遙控裝置，持續落實教召訓練的實戰化目標。

全民防衛動員署長李定中中將11月5日證實，該署採購的850架微型無人機中，已有450架完成接收，並自10月起在教召中新增2個小時的「無人機操作」課程，建構召員新專長基礎。

但據了解，目前後備教召所規劃的無人機課程尚未全面普及，除守備步兵旅使用的訓練無人機、縣市後備旅的微型無人機，部分縱深後備旅在裝備和訓練規劃上，仍有所缺乏。

根據軍方資訊，微型無人機最大升限300公尺、水平飛行時速達72公里以上，最大導控距離至少5公里，並可回傳Full HD 1080P影像，且具備IP54(含)以上的防水、防塵等級能力；除可設定避障，更可在受外部電磁干擾時自動換頻，維持飛行姿態或進行返航。

