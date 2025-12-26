召喚神龍！2026澎湖花火節攜手《七龍珠Z》 5/4起震撼登場

2026年澎湖國際海上花火節將與日本經典動漫重量級IP《七龍珠Z》展開深度跨界合作。（澎湖縣政府提供）

明年夏天，澎湖將成為全台最熱血的動漫追星聖地！澎湖縣政府今（26日）正式宣布，2026年澎湖國際海上花火節將與日本經典動漫重量級IP《七龍珠Z》展開深度跨界合作，打造充滿童年回憶與視覺震撼的「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」。這場盛會預計自5月4日盛大開幕，並一路延續到8月25日閉幕，不僅展期比往年大幅延長1個月，更要讓璀璨煙火與悟空的龜派氣功波交織，在海面上空創造出令人感動的經典瞬間。

為了替正式活動暖身，澎湖縣政府規劃4月20日及27日率先辦理兩場試放場。緊接著5月4日起正式開幕，在6月25日前的第一階段，維持每週一、四在觀音亭園區放映；而從6月30日開始至8月25日閉幕的第二階段，則配合觀光旺季改為每週二施放。

廣告 廣告

澎湖縣政府規劃4月20日及27日率先辦理兩場試放場。（澎湖縣政府提供）

除此之外，活動期間還安排了吉貝、望安、七美等3場離島場次，以及湖西、白沙、西嶼3場地方限定場，總計33場次展演將點亮澎湖群島的夏日夜空。

這次與《七龍珠Z》的聯名不僅限於天空，地面上的活動同樣精采絕倫。活動主會場馬公觀音亭園區將轉化為一座沈浸式的主題公園，現場不僅設有大型角色公仔與互動式打卡區，讓民眾能近距離感受超級賽亞人的霸氣，還會推出一系列專為本次盛會設計的限定聯名周邊商品。

最受矚目的無人機展演則會在5月4日開幕當晚正式登場，透過高科技陣列排列出經典戰鬥畫面，搭配長達12分鐘的華麗煙火，呈現出國際級的視覺饗宴。

所有表演原則上皆於晚間9點準時開始，除了開、閉幕場次特別加強煙火與無人機的時長，其餘場次也皆維持高品質的雙重演出。喜愛七龍珠的粉絲們務必及早規劃行程，明年夏天一起到澎湖尋找龍珠，親身體驗這場融合動漫情懷與離島風情的璀璨慶典。

喜愛七龍珠的粉絲們務必及早規劃行程，明年夏天一起到澎湖尋找龍珠。（澎湖縣政府提供）

更多鏡週刊報導

快訊／大谷翔平參戰確定！侍JAPAN首波WBC名單出爐 旅美強投菊池、松井入列

平安夜街頭突降「鈔票雨」？情侶平安夜吵到失控無人敢撿 警方到場安撫收拾

賴清德批在野拒審預算 傅崐萁反嗆違法總統「教壞囝仔大小」：以為是台南市長？