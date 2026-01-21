召喚青年參與Changemaker為社區帶來更多可能

滿州沒有三點水青年共識團隊成員穿著自己製作的族服合影

你的家鄉，值得一個改變！教育部青年發展署「115年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」徵件正式展開，自即日起至3月5日中午12時止受理提案。為協助青年了解計畫內涵與提案要點，訂於1月22日（星期四）下午2時及2月4日（星期三）晚間7時辦理線上徵件說明會，邀請歷屆獲獎團隊與評審委員進行經驗分享與提案指導。歡迎18至35歲、對社區發展有志的青年團隊，踴躍至計畫網站（https://changemaker.yda.gov.tw）報名參加，成為下一個改變的行動者。

114年度計畫成果亮眼，展現青年深耕地方的多樣性。榮獲Actor組銀獎的「滿州沒有三點水青年共識」團隊，長期投入屏東滿州鄉，致力於服飾與刺繡文化的保存。團隊透過建構資料庫，將「以物找人」轉化為「以人說物」，挖掘不同世代對服飾的記憶，並設計由淺入深的刺繡課程，讓參與者在實際操作中重新建立與地方文化的連結，成功讓傳統文化在社區中持續滾動與傳承。

同樣在114年度表現突出的「大洲．大運 Tuā-tsiu Tuā-ūn」團隊，首次提案即獲得Actor組銅獎。團隊以宜蘭縣三星鄉大洲地區為場域，推動「影像基地實驗計畫」，將地方空間「小綠屋」活化為影像支持基地。透過辦理「大洲小小劇組」影像培力營隊，帶領學童記錄在地產業與生活，並藉由社區露天電影院分享成果。此舉不僅讓居民從孩子的視角重新認識家鄉，更成功串連起社區、學校與青年間的合作路徑。

大洲大運團隊辦理「大洲小小劇組」營隊，帶領社區學童拍攝紀錄片

青年署表示，Changemaker計畫不僅提供行動金支持，更有完善的輔導陪伴與共學機制。青年署建立一套完整的循環支持系統，從「Dreamer（育苗）」、「Actor（行動）」到「Changemaker（深耕）」的階梯式陪伴，甚至培育至具備傳承能量的「青聚點」，厚植地方人才。115年計畫歡迎2至5人組成18-35歲青年團隊提案，更多徵件細節、說明會報名及申請資訊，請至Changemaker計畫活動網站（https://changemaker.yda.gov.tw）查詢。

資料來源：教育部