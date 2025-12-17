召開基隆檢警聯席會議 院檢警合作打擊毒駕犯罪

圖說：基隆市警察局長林信雄。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局與基隆地檢署於114年12月16日下午召集北區檢、警、調、憲、軍、廉政、海關、海(岸)巡、移民署等單位，於基隆市警察局舉行「基隆地區114年度檢警聯席會議」。

圖說：臺灣基隆地方地檢署檢察長柯宜汾。

會議中，基隆地檢署與各司法警察機關分別提出工作報告。基隆市警察局對於近期轄內連續發生毒駕傷亡案件，特別針對毒駕累犯及重大毒駕肇事案件者，提出「毒駕肇事累犯建請聲押」、「毒駕致重大傷亡以不確定故意殺人科刑」等主張，經於會議上熱烈討論，與會之院、檢、警均認同及支持其具有法理上可行性，相關法律要件及證據蒐集需細部規範後即可推動，地檢署及地方法院均表示願成為警方後盾，共同為市民安全來努力，以回應民眾治安需求與期待。

廣告 廣告

圖說：臺灣基隆地方地檢署主任檢察官黃聖。

基隆市警察局未來將持續與地檢署、法院及各友軍單位攜手合作，善用科技偵查與跨機關聯防機制，精進犯罪防制策略，共同營造安全、安定的生活環境，守護市民人身與財產安全。