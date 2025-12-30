召開「均衡台灣」經濟顧問會議 政院曝326億遭總預算審查卡關

行政院長卓榮泰今（12/30）日主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議（均衡台灣分組）。行政院提供



行政院今（12/30）日召開「經濟發展委員會第2次顧問會議（均衡台灣分組）」，顧問之一、台經院長張建一會後受訪時表示，「均衡台灣」預算超過6兆，明（2026）年約需要300億，現在都卡在立法院，這筆預算對國家長遠發展非常重要，希望立法院盡快通過總預算。

這次會議主要討論水資源管理與少子女化問題，張建一表示，目前「均衡台灣」超過6兆，明（2026）年約需要300億，現在都卡在立法院，這筆預算對國家長遠發展非常重要，希望立法院盡快通過總預算，讓國家能夠永續發展。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝則說明，若明年度總預算沒有通過，約有326億受影響，包括「東部漫遊慢活城鄉」有50億，「南方新矽谷」有128億，「首都圈黃金廊帶」有9.5億，「低碳樂活離島」有0.6億，「中台灣智慧新矽谷」也有126億。

針對會中討論主題，張建一提到，未來台灣不會缺水，這個大家不用擔心；現在比較頭痛的是，如何因應少子女化問題，政府在育兒、就學部分其實做了很多，就讀私立大學一年補助3.5萬元，而且有租屋補貼，從0歲到22歲都有政策支持，但重點是小孩要怎麼生出來。

一提到少子女化，共同召集人、宏碁創辦人施振榮則表示，他個人有3個小孩和8個孫子，但是有3、4個孫子是由3位碩士學位的家長全職照顧，這反映出一個關鍵問題，要讓年輕人願意生小孩，必須先解決「有人照顧」的問題。

施振榮提到，現在的狀況是，家裡一旦有嬰兒，父母其中一人往往必須辭職，因此除了依賴阿公阿嬤，是否能引進外傭來幫忙，也是今天討論的主要議題之一，當然育兒應該性別平等，男性也該分擔照顧責任。

行政院長卓榮泰在致詞時提到，去（2024）年就提出「二上一下一平穩」目標，就是去年起的未來4年，經濟成長率平均保持在3%以上，人均國民生產毛額（GDP）要達到4萬美元，「一下」就是我們的失業率要穩定保持在3.5％以下，「一平穩」是消費者物價指數（CPI）要保持在2％以下。

卓榮泰並指出，今年人均GDP達到3萬8748元，失業率一直保持在3.3％，穩定的保持在3.3％，這已經是一個相當平穩的趨勢，CPI也大概都在1.6％跟1.7％之間，再次達到「二上一下一平穩」目標。

更多太報報導

主持中央癌症防治會報 卓揆：癌篩人數增加25.2%

卓榮泰：嚴厲要求中共停止軍演 籲朝野通過預算國家才有實力

中選會人事正式送立院、游盈隆無黨籍 行政院：已考量政黨比例盼速通過